Lotería de Navidad 2023, premio en directo | Curiosidades, última hora y datos de interés de este sorteo del 22 de diciembre

El próximo 22 de diciembre se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, una de las fechas más esperadas por muchos españoles que buscan un golpe de fortuna. En el presente año, y con el objetivo de que ningún participante se quedase sin su décimo, desde Loterías y Apuestas del Estado decidieron poner cinco series más a la venta. Así, en el presente año habrá un total de 185 series con 100.000 números cada una de ellas, habiendo un total de 185 millones de décimos.

A pesar de esta medida, no se ha podido evitar que haya algunos números agotados y que, por tanto, ya no se puedan comprar cuando aún quedan dos semanas para la celebración del sorteo. El motivo de que algunos números ya no se puedan comprar tiene que ver, en la mayoría de los casos, con los vaticinios que apuntan a que serán los ganadores de "El Gordo", premiado con 400.000 euros por décimo.

