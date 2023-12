El trucazo para que Hacienda no se quede con parte de tu premio de Lotería de Navidad

Cada vez está más cerca una de las fechas más esperadas por todos los españoles, el día del Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra cada año el 22 de diciembre. Este sorteo supone el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas en nuestro país y que puede suponer un cambio en la vida de las personas agraciadas con uno de los premios más grandes.

Sin embargo, al igual que sucede con cualquier otro sorteo y premio económico, la Agencia Tributaria está muy pendiente de los ganadores, ya que quienes resulten ganadores en el sorteo, verán como no cobran el premio de forma íntegra, puesto que Hacienda se llevará una parte del mismo.

Esto también sucede con otros sorteos como los Euromillones, la Primitiva o la Quiniela. El porcentaje con el que se queda la Agencia Tributaria no siempre es el mismo, ya que solo interviene a partir de los 40.000 euros, cifra a partir de la cual habrá que abonar impuestos, mientras que, si la cantidad es inferior, no habrá que pagar nada.

¿Qué porcentaje del premio se queda Hacienda?

Cuando se superan los 40.000 euros de premio, la Agencia Tributaria interviene de forma rápida para exigir el 20% del premio que se va a cobrar. De esta manera, quienes sean afortunados y consigan hacerse con el primer premio, es decir, con "El Gordo" de Navidad, habrán ganado 400.000 euros, pero Hacienda se quedará de forma automática con 72.000 euros, por lo que realmente, el ganador del primer premio de la Lotería de Navidad ingresará 328.000 euros.

Esta normativa es de aplicación en todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado, así como los efectuados por órganos o entidades de las comunidades autónomas, o los organizados por Cruz Roja Española o la ONCE.

El sencillo truco para evitar que Hacienda se quede parte de tu premio

Es complicado conseguir evitar que Hacienda se quede con parte del premio obtenido en la Lotería de Navidad, ya que en el momento de cobrarlo se queda automáticamente con el 20% del mismo. Es decir, lo que recibes del premio ya cuenta con el gravamen aplicado por parte de la Agencia Tributaria, si bien existe un truco con el que se puede cobrar de forma íntegra.

Para ello hay que recurrir a los servicios de empresas que aseguran los premios de los participantes. De esta forma, para evitar el cobro inmediato de Hacienda se puede contratar uno de estos seguros a la hora de comprar un décimo de lotería, lo que permitirá que puedas disfrutar del total del importe ganado.

Sin embargo, se trata de un sencillo truco que tiene un coste, ya que es necesario contratar el seguro antes de que se realice el sorteo de la Lotería de Navidad, y además tan solo cubrirá al décimo en cuestión. De esta manera, deberás contratar tantos seguros como décimos quieras "proteger" de Hacienda.

En este sentido, es importante tener en cuenta que, aunque el asegurar las apuestas tienen un coste, su cantidad es irrisoria en comparación con el posible ahorro que puedes tener de no pagar impuestos, ya que el coste por décimo de Navidad ronda los 3 euros. No obstante, dado que no es sencillo ser el ganador, en función de los décimos a asegurar, el desembolso económico en seguros puede ser considerable.

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de cada premio de la Lotería de Navidad?

De aquellos premios de Lotería de Navidad que se encuentren por encima de los 40.000 euros, se tributa el 20%, lo que hace que, en caso del primer premio de 400.000 euros, se resten 72.000 euros en impuestos para cobrar 328.000 euros si se es uno de los afortunados ganadores de "El Gordo".

En el caso de los ganadores de segunda categoría, con un premio por décimo de 125.000 euros, habrá que restar 17.000 euros de impuestos, pasando a ingresar 108.000 euros; mientras que, en los terceros premios, con un premio de 50.000 euros al décimo, se pagarán 2.000 euros a Hacienda, ingresando 48.000 euros. A partir de los cuartos premios (20.000 euros por décimo), debido a que el importe del premio es inferior a los mencionados 40.000 euros, se cobrará íntegramente su importe, sin la aplicación de impuestos.

Por otro lado, conviene tener en cuenta que, si se trata de un décimo compartido el que ha sido premiado, solo estarán exentos de pagar impuestos los primeros 40.000 euros, por lo que del resto habrá que tributar un 20%.

¿Se debe indicar en la Declaración de la Renta?

Una duda frecuente tiene que ver con el hecho de ser ganador de uno de los tres primeros premios de la Lotería de Navidad y si es necesario indicarlo de alguna manera específica en la siguiente Declaración de la Renta. Conviene recalcar que no es necesario, ya que ya se ha tributado por el mismo mediante el modelo 136 y la declaración de la renta es el modelo 100.

Sin embargo, si se gana el premio Gordo de la Lotería de Navidad y se deja en cuenta el dinero que se ingrese tras pagar a Hacienda los impuestos correspondientes, ese dinero contará como saldo a efectos del impuesto de patrimonio, aunque como el mínimo exento en este tributo es muy alto e incluso se encuentra bonificado en algunas comunidades autónomas, no es necesario pagarlo en muchos de los casos.

