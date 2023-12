Estas son las ciudades donde más ha tocado el Gordo de Navidad (y donde nunca ha caído)

Estas son las ciudades donde más ha tocado el Gordo (y también donde no ha tocado nunca)

En el fascinante mundo de la Lotería de Navidad, surge la interrogante de por qué algunas regiones de España parecen estar más bendecidas con la fortuna de los premios. Cada 22 de diciembre, el Sorteo de la Lotería despierta la ilusión y la esperanza, pero ¿por qué ciertos lugares brillan más que otros?

No se trata de que ciudades específicas estén predestinadas a la buena fortuna, sino de la cantidad de décimos que circulan en cada rincón del país. Si buscas un guiño del destino, te desvelamos qué comunidades autónomas y ciudades deberías considerar para comprar tu billete de la suerte.

¿Dónde se esconde la probabilidad de ganar en la Lotería de Navidad?

La estadística revela que hay lugares en España donde la probabilidad de que toque un premio es más palpable. Esta correlación se vincula directamente con la densidad de establecimientos que venden décimos, el volumen de ventas y, por supuesto, la población de cada provincia o comunidad autónoma.

En este análisis, Madrid despunta como uno de los epicentros más propicios para la suerte, con el 'Gordo' cayendo en la ciudad más de 83 veces en dos siglos. Doña Manolita, una emblemática administración, se erige como un templo de la fortuna, distribuyendo más premios que cualquier otra.

A continuación, Barcelona se posiciona como otro epicentro afortunado con el Gordo apareciendo en sus calles en 49 ocasiones. Le siguen ciudades como Sevilla, Valencia, Bilbao y Zaragoza, destacando por su vibrante actividad en la compra y venta de décimos.

Málaga capital brilla con diez premios, mientras Santander, Alicante, y Granada comparten su historia de éxito con nueve victorias. Al final de la lista, ciudades como A Coruña, San Sebastián, Gijón, Palma de Mallorca, Badajoz, Lugo, Manises, Córdoba, Murcia, Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Salamanca, Valladolid, Burgos y Pamplona, cierran el espectro.

No obstante, todos los números tienen su oportunidad en el bombo, y aquellos que aún no han tocado la fortuna no deben perder la esperanza. Después de todo, en la Lotería de Navidad, la suerte puede golpear en cualquier puerta.

Ciudades donde nunca ha caído el Gordo

También existen lugares donde nunca ha tocado el Premio Gordo. Es el caso de la ciudad autónoma de Melilla. También lo eran las provincias de Ávila, Gerona, Jaén Tarragona y Toledo.

Sin embargo, esto no quiere decir que algunos de sus municipios hayan sido agraciados. De hecho, en 2022, el Gordo cayó en localidades como Platja d' Aro (Gerona), Los Villares (Jaén) y Hoyo de Pinares (Ávila).

