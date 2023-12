Las curiosidades que debes conocer sobre la Lotería de Navidad: ¿cuál fue el primer número ganador?

Se acerca el Sorteo Extraordinario de Navidad de cada 22 de diciembre en España... Sin duda, este es uno de los sorteos de lotería más importantes y populares, no porque sea la mayor cuantía de dinero sorteada, sino porque se celebra en el contexto de unas fiestas tradicionales y culturalmente muy destacadas.

Además, es un sorteo que alberga muchas curiosidades desde que se creó en el contexto de la Guerra Civil... Desde entonces, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Te contamos algunos de los datos más interesantes sobre este sorteo tan importante para los españoles.

La primera vez de este sorteo

En cuanto a la historia de este sorteo, cabe destacar que la primera vez que se sorteó la lotería en Navidad fue el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz, durante la Guerra de la Independencia. En ese momento, el precio del billete era de 40 reales con un premio de 4000 pesetas.

La primera vez que se le llamó Sorteo de Navidad fue del 23 de diciembre de 1892, y sustituyó a la leyenda de "Prósperos de Premios". A partir de entonces, el sorteo empezó a darse el 22 de diciembre, excepto si caía en domingo, que se adelantaba al sábado 21 de diciembre, siendo 1991 el último año en que se dio ese caso.

Un año con dos sorteos

Con la Guerra Civil Española el país se dividió en dos hasta para la Lotería de Navidad en tanto que cada zona tenía su economía, de hecho, había "pesetas" diferentes y hasta un valor distinto de la misma. De hecho, tal y como indican los datos del Banco de España, en la zona franquista la inflación se mantuvo estable, sin embargo, en la zona republicana se vivió una hiperinflación.

En este sentido, en 1938, en pleno conflicto, en España hubo dos premios gordos, que fueron tres y cuatro millones de pesetas en el bando republicano y el franquista, respectivamente.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en este momento el PIB por habitante se había hundido un 80%. No se volvería a los niveles de consumo de 1929 hasta el año 1957.

El valor del dinero ha ido cambiando mucho. De hecho, tal y como indican datos sobre la evolución del valor adquisitivo de la moneda española, en 1939 (año en el que acabó la Guerra Civil española), se podía comprar con una peseta artículos por valor aproximado de 159'2 pesetas actuales, lo que sería menos de 1 euro actualmente, concretamente 0,96 euros.

El primer número ganador

El primer número que ganó el Gordo de la Lotería de Navidad fue el 03.604, que fue premiado con 8.000 reales. Poco a poco, con el paso del tiempo, el dinero otorgado con el primer premio fue incrementándose hasta llegar a los 4.000.000 euros.

Las ciudades más afortunadas

Madrid despunta como uno de los epicentros más propicios para la suerte, con el 'Gordo' cayendo en la ciudad más de 83 veces en dos siglos. Doña Manolita, una emblemática administración, se erige como un templo de la fortuna, distribuyendo más premios que cualquier otra.

A continuación, Barcelona se posiciona como otro epicentro afortunado con el Gordo apareciendo en sus calles en 49 ocasiones. Le siguen ciudades como Sevilla, Valencia, Bilbao y Zaragoza, destacando por su vibrante actividad en la compra y venta de décimos.

Málaga capital brilla con diez premios, mientras Santander, Alicante, y Granada comparten su historia de éxito con nueve victorias. Al final de la lista, ciudades como A Coruña, San Sebastián, Gijón, Palma de Mallorca, Badajoz, Lugo, Manises, Córdoba, Murcia, Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Salamanca, Valladolid, Burgos y Pamplona, cierran el espectro.

No obstante, todos los números tienen su oportunidad en el bombo, y aquellos que aún no han tocado la fortuna no deben perder la esperanza. Después de todo, en la Lotería de Navidad, la suerte puede golpear en cualquier puerta.

Ciudades donde nunca ha caído el Gordo

También existen lugares donde nunca ha tocado el Premio Gordo. Es el caso de la ciudad autónoma de Melilla. También lo eran las provincias de Ávila, Gerona, Jaén Tarragona y Toledo.

Sin embargo, esto no quiere decir que algunos de sus municipios hayan sido agraciados. De hecho, en 2022, el Gordo cayó en localidades como Platja d' Aro (Gerona), Los Villares (Jaén) y Hoyo de Pinares (Ávila).

Los niños de San Ildefonso

La primera vez que los niños del Colegio de San Ildefonso de Madrid cantaron los números de la Lotería Nacional fue el 9 de marzo de 1771. Diego López fue el primer alumno de la Residencia Internado de San Ildefonso que cantó un número premiado de la lotería española.

Desde la creación del sorteo en 1812 estos niños se encargaron de cantar los premios. Sin embargo, hasta 1983, solo eran varones los que daban los premios. A partir de 1984, también las niñas comenzaron a poder participar.

Ya en marzo de 1771 formaron parte como extractores de otro sorteo. Y tiempo después de que surgió el premio de la Lotería de Navidad, se pensó en ellos para que actuasen en el sorteo.

Recordemos que en su nacimiento el Colegio de San Ildefonso era una institución que atendía a huérfanos de funcionarios públicos. A través de la participación de los niños en el sorteo, la institución recibía un dinero con la que conseguían asegurarse unos ingresos anuales.

'El Gordo' que menos tardó en salir y el que más

Como dato curioso, el premio Gordo más madrugador de la historia fue el de 2004, debido a que tan solo tardó 13 minutos en salir una vez que había empezado ya el sorteo.

Sin embargo, hubo un año que tardó mucho en salir, concretamente, en 1990 salió a tan solo 8 minutos de finalizar el sorteo, después de 3 horas y media, que es la duración aproximada que suele tener el Sorteo de Navidad.

