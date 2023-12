La terrible condena a una mujer que encontró y cobró un décimo del Gordo de la Lotería de Navidad

Existen cientos de historias muy interesantes relacionadas con el sorteo de la Lotería de Navidad, pero una de ellas es especialmente llamativa. Esta sucedió en el año 2014, cuando una mujer fue agraciada con El Gordo de la Lotería de Navidad, pero la suerte, al contrario de lo que pueda parecer, no estuvo de su parte.

Tras acudir a cobrar su décimo de lotería premiado, el Juzgado de lo Penal Número 2 de Lugo la condenó por un delito de apropiación indebida, una vez que determinó que la mujer se encontró el décimo. Al comprobar que este boleto había resultado premiado, ella misma optó por borrar una inscripción que había escrito la legítima propietaria del décimo en la parte posterior del boleto, para luego presentarlo en una oficina bancaria para proceder a su cobro.

Su plan no tuvo éxito, ya que el Juzgado condenó a la acusada al pago de una multa de 1.080 euros, además de indemnizar a la denunciante con 320.580 euros, que fue la cantidad neta que percibió por cobrar El Gordo una vez deducidos los impuestos.

A pesar de que la acusada sostuvo en todo momento que ella misma había comprado el boleto premiado, la propietaria del décimo aseguró que había comprado siete décimos en la Lotería de Navidad con el número 13467 en la Administración de Loterías de la Plaza de Santo Domingo, en Lugo, para así repartirlo entre familiares y amigos. Esta manifestó que extravió uno de los décimos unos días antes del sorteo, y que en su parte posterior había escrito "Inés" a lápiz, siendo este el nombre de la persona a la que iba destinado.

El décimo fue agraciado con el primer premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2014, lo que acabó provocando que, ante la denuncia de la legítima propietaria, se sometiera ese décimo a una prueba pericial caligráfica, la cual pudo determinar que en la parte posterior del billete había una "inscripción parcialmente borrada a lápiz con el nombre de Inés", y que, además, la letra correspondía con la de la denunciante.

De esta forma, la denunciada no pudo salirse con la suya de tratar de disfrutar del dinero obtenido por conseguir el primer premio del sorteo más esperado del año, y no solo eso, sino que además tuvo que afrontar el pago de una multa adicional.

¿Qué pasa si te encuentras un décimo premiado por la calle?

Existen pocas posibilidades de que un décimo de lotería pueda llegar a ser premiado con El Gordo de Navidad, pero menos probable es aún que, mientras caminas por la calle, te encuentres con un décimo que resulte premiado. Dada esta situación, te podrías encontrar en el dilema de cómo actuar, si ponerlo en conocimiento de las autoridades o tratar de cobrarlo.

En este sentido, es importante saber que deberías resistir la tentación de quedártelo, ya que al igual que le sucedió a la mujer del caso explicado, si lo cobras y no es tuyo, estarías incurriendo en un delito de apropiación indebida, que está tipificado en los artículos 253 y 254 del Código Penal. Si eres condenado, estarás obligado a devolver el importe del premio, a cuya cuantía hay que sumar los gastos judiciales y los intereses generados en ese tiempo, así como la multa que determine el juzgado.

Por este motivo, devolver un décimo perdido es la mejor opción tanto para evitar problemas legales como por tratarse de una acción honesta. Además, si realizas su devolución, debes saber que serás recompensado con el 10% del valor total del premio.

Si te encuentras con un décimo perdido y desconoces quién es su propietario, el proceso a seguir para su devolución es muy sencillo, ya que es suficiente con acudir a la Policía Nacional, Guardia Civil o al Juzgado de Guardia del lugar en el que lo hayas encontrado y procesar un acuso de recibo.

Cómo demostrar que un décimo perdido es tuyo

Si te encuentras en lado contrario y has sido tú quien ha perdido un décimo de lotería, demostrar que es de tu propiedad no es sencillo, sobre todo si no has hecho nada con él. Por este motivo, es recomendable que, nada más que hayas adquirido tu boleto, uses algunos recursos, como añadir tu firma, escribir el número de tu DNI o tu teléfono, hacerte una fotografía con el boleto, etcétera. De esta manera, en el caso de que lo extravíes o te lo roben, podrás confirmar que el décimo es de tu propiedad.

No obstante, para evitar que se puedan llegar a dar este tipo de situaciones, las administraciones de loterías disponen de un sistema informático avanzado que les permite recopilar información acerca de la compra del décimo, por lo que también pueden ayudar a demostrar que un décimo ha sido adquirido por ti.

Cabe tener en cuenta que existe un plazo de hasta dos años para reclamar un décimo de lotería perdido que esté premiado. En el caso de que nadie lo reclame, pasado este tiempo la persona que lo encuentra se convertirá en su propietario oficial, y, por tanto, podrá cobrar el premio sin problema, tras seguir las políticas establecidas para ello.

Finalmente, recuerda que si te percatas que has perdido o te han robado un décimo, debes interponer una denuncia antes del sorteo, en el que se incluyan los datos del billete (número, fracción, serie y fecha del sorteo) y la fotocopia (si existe), y notificarlo a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado para que así se impida el cobro del mismo.

