Lotería de Navidad 2023: ¿Cuánto gastarán los españoles en lotería?

Como cada año y con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 ya a la vuelta de la esquina, los españoles se preparan para destinar una parte de sus ahorros a la compra de décimos. Unas ventas que en los últimos años han podido verse incrementadas, no solo gracias a la venta física de décimos sino también a la venta online de estos boletos. Pero ¿cuál es el promedio que cada ciudadano gasta en la Lotería de Navidad en España?

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha descubierto el gasto promedio estimado para este 2023 en este clásico sorteo navideño. Una cifra que según estiman, será superior a la del pasado 2022 y junto a la que también han desvelado algunos datos interesantes sobre las comunidades autónomas que más gastan en Lotería en España y las que menos invierten.

¿Cuánto nos gastamos los españoles en lotería?

En el presente año 2023, se estima que cada ciudadano español destinará, en promedio, alrededor de 71,67 euros para la adquisición de décimos en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, programado para el próximo 22 de diciembre.

Esta cifra representa un aumento en comparación con los 69,36 euros registrados en el año anterior, según los datos de consignación por habitante proporcionados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que también representa una subida con otros años anteriores como los 66,6 euros de 2021 o los 65,66 euros registrados en 2020.

Una de las cifras relevantes en los últimos años fue registrada durante el año 2021, casi 5,7 millones de euros en ventas que provinieron del canal online, indicando un aumento en las ventas a través de internet, según datos recopilados por Europa Press.

Aún así, la cantidad prevista para este 2023 no deja de ser un dato que aún no será definitivo hasta que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este sorteo.

Castilla y León, donde más se gasta en Lotería de Navidad

Por regiones, se estima que Castilla y León sea la comunidad autónoma que va a gastar más en décimos con una media de 113,53 euros, seguida de La Rioja (108,4 euros), Asturias (107,37 euros, Aragón (96,64 euros), Cantabria (94,52 euros), País Vasco (82,11 euros), Comunidad de Madrid (81,44 euros), Castilla - La Mancha (80,96 euros), Comunidad Valenciana (80,31 euros) y Galicia (75,46 euros).

Las comunidades que menos invierten en Lotería de Navidad

Las que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (16,52 euros) y Ceuta (17,37 euros), seguidos de los de Baleares (41,66 euros), Canarias (45,74 euros), Cataluña (55,49 euros), Navarra (58,24 euros), Andalucía (59,02 euros), Extremadura (63,99 euros) y Murcia (69,02 euros).

Dónde se vende más Lotería de Navidad

Con respecto a la cifra total de ventas por comunidades autónomas: la Comunidad de Madrid es probable que siga encabezando el listado, con una previsión de 549,7 millones de euros.

La siguiente comunidad sería Andalucía (501,6 millones de euros), seguida por Cataluña (432,4 millones de euros), Comunidad Valenciana (409,4 millones de euros), Castilla y León (269,3 millones de euros), Galicia (203 millones de euros), País Vasco (173 millones de euros), Castilla-La Mancha (166,2 millones de euros) y Aragón (128,1 millones de euros).

