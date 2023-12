Marina Yers habla sobre el brote psicótico que sufrió por culpa de los porros: "Tu vida se consume"

No estamos acostumbrados a que la influencer Marina Yers diga o haga cosas sensatas, pero esta es la excepción que confirma la regla. Después de haber intentado convencernos de que el agua deshidrata y de que nos habían "lavado la cabeza con el Covid", lo intentó también con que era bueno vomitar para "sentirse mejor", asegurando que había una cura para el cáncer en el Amazonas con un tratamiento de plantas e incluso anunciando que se había convertido a la religión islámica.

Sin embargo, la joven de 24 años con millones de seguidores en las redes sociales ha mandado ahora un mensaje que es digno de que nos paremos a escucharlo. Desde Bali, donde está pasando unos días, ha publicado un vídeo en el que reflexiona sobre las drogas y cómo le han afectado a ella, preguntando a sus seguidores si están preparados "para dejar tus vicios" y explicando los motivos que le habían llevado a ella a dejar los porros: "Los dejé porque me dio un bote psicótico", ha confesado.

"Tú te preguntarás qué probabilidad hay de que te dé un brote psicótico fumando porros, pues más alta de la que crees", afirma, ahondando en que "producen un montón de enfermedades de salud mental como ansiedad, depresión, esquizofrenia, brotes psicóticos... y podría seguir hasta mañana". Ha incidido Marina en que llevaba fumando 5 años "y no me había pasado absolutamente nada hasta que me pasó", por lo que defiende que "te puede pasar en 10, en 20... pero te va a pasar".

"Tu vida se consume"

"Empiezas con un porro con tus amigos para echarte unas risas, luego son dos y luego van tres. Luego, fumas todos los fines de semana porque os juntáis los amigos y os partís el culo. Luego es todas las noches, porque no puedes dormir sin eso. Después, ya empiezas a fumar solo, no necesitas compañía. Cuando te aburres, fumas también por las tardes y llega un momento en el que llega a ser tan rutinario que ya ni te coloca y debes fumar por las mañanas, a mediodía, todo el rato... Tu vida se consume y se vuelve una auténtica mierda", reflexiona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marina Yers (@marinayers)

"¿Qué me trajo a mí esto? Como consecuencia, estar en un hospital psiquiátrico dos veces por culpa de los porros... Entonces, yo te hago la pregunta del millón: ¿estás preparado tú para dejar de fumar marihuana? ¿Sí o no?", concluye Marina Yers preguntando en un vídeo que se ha hecho muy viral y ha despertado reacciones de sorpresa en muchos, entre ellos Guille Farmacéutico, que había tenido con ella sus más y sus menos anteriormente:

Si Marina Yers hace una cosa bien, se aplaude a Marina Yers y ya está: pic.twitter.com/5949aBUHEM — Guille Farmacéutico (@Farmaenfurecida) December 20, 2023

Nunca pense que estaria de acuerdo con ella en algo😅 — Cristian 🇮🇨 (@Dec1m0__) December 20, 2023

Me ha causado un gran impacto el vídeo ; de verdad , de corazón … pobre chica . Deseo que no 👎 recaiga y que en su vida todo mejore . — Maqui de Vera Gil (@maki_biondi) December 20, 2023

pero si tiene razón, no entiendo porq estáis tan enfadados d vdd — has♬ (@hblack111) December 21, 2023

Por fin algo bueno que aporta Marina, y que por desgracia se ha normalizado escandalosamente. Que cada uno sea libre, pero las consecuencias no son solo para quien las consume, no os olvideis — José-Luis (@RodaMateos) December 21, 2023

Nunca pensé en estar de acuerdo con algo con Marina Yers — Raoulito 🇵🇸 (@Raoulit0) December 21, 2023

Sinceramente no sé qué les pasa a los negacionistas de los porros, tengo un amigo que se ha vuelto loco y muerto a causa de los porros. Una amiga le ha dado un brote, otra hacia tonterías y no sé acordaba al segundo día. Un aplauso a esta chica por el mensaje. — Criis 林娜 🇵🇸 (@CriisMT) December 21, 2023

Muy buen consejo. — Dresico (@dresico) December 20, 2023

Ostras, tú, no pensaba que la iba a retuitear en serio. — Julen Urizar Compains (@julenuri) December 20, 2023

Marina Yers ha asegurado después en sus historias de Instagram que son muchos los "drogadictos" que están cargando contra ella en las redes, así que no todos han sido aplausos.

Sigue los temas que te interesan