Ares Teixidó, hospitalizada de urgencia, actualiza su estado de salud: "No sé ni dónde estoy"

Ares Teixidó no ha perdido su sentido del humor aunque lleva hospitalizada desde el pasado lunes por una misteriosa causa que todavía no ha desvelado. La presentadora, intérprete e influencer ha estado relatando su día a día en el hospital intentando sobreponerse a la situación; pero lo cierto es que su cara no pudo ocultar que no está pasando por un buen momento. El relato lo ha ido compartiendo desde las stories de su cuenta de Instagram, donde sus más de 210.000 seguidores se han mostrado preocupados y le han hecho llegar su cariño.

En una de las primeras imágenes que compartió, la catalana aparecía tumbada en la cama del hospital con una vía un rostro en el que se notaba su cansancio y malestar. "No te digo que lo superes, iguálamelo", escribía sin perder el sentido del humor, que le está acompañando en todo el proceso médico. De hecho, la segunda escena nos muestra a Teixidó también con mala cara, pero ya incorporada y saliendo al pasillo para que le diesen la merienda, agarrada a su porta sueros.

"He mandado este vídeo a una amiga y ha creído conveniente dejarlo por aquí para demostrar que si pienso en comer es que estoy mejorcito", ha escrito. "No me levanto para nada excepto para reclamar mi merienda", se le escucha, explicando que es "la primera vez que salgo al pasillo porque vine en ambulancia" y por lo tanto "no sé ni dónde estoy". Se queja del mareo que le ha supuesto el levantarse de la cama y se pregunta si lo de incorporarse tan rápido habrá sido buena idea o no.

En el siguiente vídeo, ya de este miércoles, da los buenos días y se toma con un humor que "ni con un filtro arreglamos esta cara". Explica que lleva horas despierta porque a las 6:30 le han ido a cambiar "uno de estos bichos que me ponen en la vía" y a las 7:00 le han hecho una analítica. "Espero que salga bien y que hoy me puedan dar el alta, me encuentro bien", sostiene, valorando que "soy la primera que, a pesar de que llevo unos días aquí, debería estar aquí porque estaba en la mierda [tose], pero ya me encuentro mucho mejor".

"La lloradita de la mañana"

Después de desayunar, Ares Teixidó realiza una nueva historia en la que asegura haber echado "la lloradita de la mañana porque no me ha dado el alta el doctor". Con fuerzas, insiste en que "no pasa nada, es lo que hay" y traslada que "han encontrado unas alteraciones en la analítica, entre otras cosas, así que nada... Hay que quedarse el tiempo que me diga, faltaría más". Cae en la cuenta además de que "aun no os he contado por qué estoy aquí, os lo tengo que contar, dadme un rato"; pero finalmente tampoco lo desvela.

En su siguiente comunicación, la penúltima por el momento, ha pedido "calma" ante la avalancha de preocupación de sus seguidores porque está "muchísimo mejor", sin dar más explicaciones y bromeando con la visita de su familia y la relación de la cruz de su habitación con la serie La Mesías en la que hace un cameo: "Dios está conmigo, me protege". Por último, ha mostrado un vídeo en el que da las gracias a Zapeando, programa de La Sexta en el que ha colaborado, por entretenerla en su estancia hospitalaria que sigue siendo un misterio.

Ares Teixidó nació el 19 de enero de 1987 en Lérida y después de una trayectoria como modelo y periodista, aterrizo en 2014 como presentadora de Cazamariposas XXL en Telecinco, un salto a la fama que continuó al año siguiente con su participación en Gran Hermano VIP.

