El truco viral e infalible para sacar la piel del fuet con un solo gesto: "Me ha encantado"

Aunque en España comemos embutidos durante todo el año, lo cierto es que en las fiestas tampoco pueden faltar en la mesa. Uno de nuestros favoritos es el fuet, presente en cualquier picoteo que se precie y que tiene la peculiaridad de que casi hay tantas formas de comerlo como comensales: que si en lonchas lo suficientemente delgadas como para que se vea a través, que diría Merlí; los que las prefieren más gruesas e incluso los que se lo comen a mordiscos. No obstante, hay un dilema común a todos ellos: ¿se come con piel o sin piel?

Aquí tendríamos que contestar a la gallega porque "depende" del tipo de piel que tenga: si es natural no pasaría nada por tomarla, pero si es artificial mejor apartarla. Las primeras se elaboran con el propio intestino delgado del animal, que se rellena con la mezcla de la carne y las especias; no obstante, las otras están hechas a partir de colágeno, celulosa o plástico y no es nada recomendable que la comamos. Sea por una o por otra cuestión, una tiktoker nos ha dado el truco definitivo para deshacernos de ella.

Se llama NoeQc y cuenta con más de 26.600 seguidores en TikTok, a quienes da sus "chupi consejos". En este último, anuncian que "poco se habla de los que cuesta pelar un fuet" y reflexiona que hay gente a la que no les gusta tomarlo con la piel y por eso "os voy a enseñar un truquito chupi para estas fiestas, para cuando tengas que poner unos taquitos de fuet en la mesa, que no venga con la piel, que queda muy feo".

"Esto es maravilla"

La tiktoker se limita a coger el fuet y ponerlo debajo del grifo un momento, repartiendo el agua por toda la superficie. "Una vez mojado, que no quiere pegarle una ducha el fuet exagerada", la mujer corta por la zona de la cuerda y levanta un poco la piel, tirando hasta sacarla por completo con un par de movimientos: "Esto es maravilla, mira, le sale la piel de un tirón", valora NoeQc, mostrando que lleva varios pelados con este efectivo método.

El fuet que muestra la tiktoker es el espetec de Casa Tarradellas, cuya piel es natural y podría comerse. De hecho, la capa blanquecina es un tipo de moho que está producido por el hongo Penicillium nalgiovense y que se aplica en los embutidos porque mantienen la carne a salvo de bacterias perjudiciales que podrían colonizarla en el proceso de secado. Esta capa protectora aporta también un sabor particular, de ahí que muchos prefieran no pelarlo y así lo han dejado claro en comentarios.

"El fuet se come con piel y no voy a discutirlo", "tomo la tortilla con cebolla y el fuet con piel", "un fuet jamás se pela, un tanto por ciento de su sabor está en la flora microbiana que se crea en la piel cuando fermenta" y "yo he pagado todo y va para dentro, el cordel y la etiqueta me hacen digestiones pesadas y prefiero que no" son algunas de las críticas, junto a otras en las que admiten que "no sabía el truco y me ha encantado". El vídeo acumula más de 332.000 reproducciones.

