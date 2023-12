Aitana revela el motivo por el que se ha apartado de las redes sociales: "Se estaba hablando mucho"

Ahora que la salud mental es un tema que ha ido ganando protagonismo y visibilizándose, es cada vez más común que también los famosos compartan con total naturalidad sus inquietudes e incluso sus diagnósticos, contribuyendo también a que las personas que lo necesiten vayan a buscar ayuda. Aitana Ocaña nunca ha escondido que acude puntualmente a terapia desde que salió de la academia de Operación Triunfo y tampoco ha querido ocultar que se está tomando un descanso de las redes sociales por su bienestar.

Esta es una de las muchas cosas que ha ido hablando con el streamer Ibai Llanos en un episodio del Charlando tranquilamente que ambos compartieron el pasado 17 de diciembre en directo, demostrando una vez más la química que hay entre ambos, puesto que ya habían dialogado en público otras veces. Aitana estaba pletórica después de haber vendido todas las entradas para el concierto que dará el 28 de diciembre de 2024 en el Santiago Bernabéu, explicando que no está dispuesta a dar una segunda fecha a pesar de la insistencia de sus seguidores.

"No sé si podría llenar otra fecha, pero sería demasiado loco, no lo voy a hacer", reconocía, valorando que prefiere "preparar una única fecha, me parece muy bonito que sea la primera vez que haga un estadio". Tampoco se escaqueó de hablar de su situación sentimental tras la ruptura con Sebastián Yatra, sosteniendo que "nunca he sido una persona que haya estado mucho tiempo soltera" desde que empezó a tener novios a los 17 años, de ahí que ahora esté "con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos".

"Prefiero no ver lo que me afecta"

Precisamente, a raíz de su nueva situación sentimental, Aitana ha confesado que ya no tiene sus perfiles de redes sociales en su teléfono móvil, asegurando que solamente se ha quedado con la aplicación de mensajería WhatsApp y con su Instagram, que es una red bastante más amable que X, por poner solo un ejemplo. "Estaba perdiendo demasiado mi tiempo mirando la pantalla... Mi mente se estaba volviendo un poco loquita", ha reconocido.

Ibai quiso ahondar más sobre el tema y preguntó cuándo se había dado cuenta de lo que estaba pasando con las redes, a lo que Aitana contestó que "se estaba hablando mucho de mí, principalmente por mi vida personal, y hay muchas cosas que se dicen que son mentira". Confiesa que "te quedas mirando el vídeo en TikTok, por ejemplo, y piensas: 'no entiendo por qué dicen esto'. Al verlo, el algoritmo te saca 800 más de ti, de esa cosa que dices, no sé qué, lo otro... Llega un momento en el que salen tantas noticias que te duelen, prefiero olvidarme y no estar mirando esto, que me va a estar afectando más que otra cosa".

