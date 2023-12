Los 'tiktokers' Claudia García y Nico anuncian su ruptura y desatan los rumores de infidelidad

Los creadores de contenido son ahora lo mismo que en el pasado los personajes de papel cuché, cuyas vidas estaban en boca de todos. A los jóvenes ahora les hablan al otro lado de las pantallas en vez de a través de las portadas de las revistas, pero la relación entre el cotilleo y el público es prácticamente la misma y solo cambia el soporte. Tampoco se libran de la rumorología, como han podido comprobar en sus propias carnes los tiktokers Claudia García y Nico20, que han confirmado su ruptura después de años intensos y con alguna crisis.

Ella tiene 20 años y más de 5,4 millones de seguidores en TikTok, formando parte desde la pandemia de uno de los grupos de influencers más famoso de las redes, como integrante de la agencia Nickname y actualmente estudiando interpretación y haciendo sus primeros pinitos en el audiovisual. Por su parte, Nico tiene 21 años y más de 1,9 millones de seguidores en la red social, donde empezó con los vídeos en 2019. Ambos son de Madrid y ahora están demostrando que tienen un inmenso cariño el uno por el otro aunque no estén juntos.

Con una relación que ha tenido sus idas y venidas, no a todo el mundo le ha resultado chocante la ruptura. Claudia ha querido contarlo a través de Instagram, con una historia en la que confesaba que "Nicolás y yo hace un tiempo que no estamos juntos", explicando que lo hacía público porque "habéis formado parte de la relación en cierta manera" y que está siendo "un momento muy, muy duro para los dos, le quiero mucho y le he querido mucho". Pedía además "respeto" y "apoyo", hablando de que "este es el camino que nos ha tocado a nosotros".

Otra 'tiktoker' en la ecuación

Por su parte, Nico20 también ha hecho varios vídeos sobre Claudia, aunque de una forma algo más indirecta. No obstante, ha dejado igualmente claro el cariño que le tiene: "Saber que dos personas que se quieren y se han querido tanto jamás se odiarán y es cuestión de tiempo que se vuelvan a querer, pero esta vez mejor", escribía el joven. Eso sí, ninguno de los dos ha profundizado sobre los motivos de la ruptura, pero en todo caso no parece que hayan terminado a malas.

Sin embargo, el tiktoker Abel Planelles ha deslizado que podría haber una tercera persona en la ecuación que habría precipitado todo esto: Gaby de la Puerta, hermana de la también tiktoker Lucía de la Puerta. "Si bien es cierto que la relación entre ellos dos no estaba pasando por su mejor momento, de hecho, estaban bastante mal, el detonante para que Claudia decidiese dejar a Nico habría sido enterarse de que Gaby de la puerta podría ser una tercera persona en esta relación", expone:

@abelplanelles El motivo de la ruptura de Claudia y Nico ♬ Arde - Aida Redru

"Evidentemente, no hace falta ni decirlo, Gaby se puede liar con quien quiera porque es Nico el que está con pareja; pero claro, Gaby y Claudia, aunque no fueran amigas-amigas, tenían buena relación", concluye Planelles. En todo caso, será el tiempo o los protagonistas quienes acaben confirmando el rumor o no.

Sigue los temas que te interesan