Chiara Ferragni rompe su silencio tras la multa por fraude: "Es injusta y desproporcionada"

Cuando tienes casi 30 millones de seguidores en redes sociales, vives con esa parte que sí o sí, va a influenciar a las personas. Por eso, en el momento en el que Chiara Ferragni (Italia, 1987) publicó en redes sociales su colaboración con una empresa de dulces italianos para elaborar un panettone benéfico, todos se volcaron en la solidaridad.

[María Pombo viaja 'al fin del mundo' para Planeta Calleja: "No saben lo que les espera"]

La influencer, que cuenta con dos sociedades Fenice y TBS Crew, fue la encargada en dar a entender a sus consumidores que, al comprar el pandoro de Balocco (dulce tradicional navideño) con el nombre Ferragni, contribuirían a una donación al Hospital Regina Margherita de Turín.

El Pandoro de Chiara Ferragni.

Gracias a la iniciativa, las empresas vinculadas a Chiara Ferragni lograron recaudar más de un millón de euros para donar. Sin embargo, la colaboración que realizaron estas tres entidades estaba lejos de participar en fines benéficos, según hizo oficial la Autoridad Garante de la Competencia y Mercado (AGCOM) de Italia, que decidió denunciar a la italiana.

Además de la sanción económica, les han acusado de difundir información falsa y ofrecer el dulce a un precio de "aproximadamente dos veces y medio mayor del Pandoro clásico", añade la nota de AGCOM. El dulce, que vendía la influencer por 9 euros, se puede encontrar en el mercado por 3,70.

Estos motivos han sido los que han llevado a la autoridad a sancionar a las sociedades Fenice y TBS Crew por 400.000 euros y 675.000 euros, y a Balocco por 420.000 euros, por prácticas comerciales desleales.

Después de la polémica y la intervención de las autoridades italianas, Chiara Ferragni ha pedido disculpas en redes sociales, afirmando que donará un millón de euros al Regina Margherita para apoyar el cuidado de los niños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

"Lo hago públicamente porque me he dado cuenta de que había cometido un error de comunicación. Un error que atesoraré en el futuro, separando completamente cualquier actividad caritativa, que siempre he hecho y seguiré haciendo, de las actividades comerciales, porque aunque el fin sea bueno, si no se ha controlado suficientemente la comunicación, puede dar lugar a malentendidos", explica la italiana.

Además, la influencer se ha visto descontenta con la cantidad de dinero a pagar y ha manifestado que "impugnará la medida tomada por la AGCM" porque la considera "desproporcionada e injusta".

"Mi error de buena fe fue vincular una actividad comercial a una de solidaridad con la comunicación. Desgraciadamente, uno se puede equivocar, lamento haberlo hecho y me doy cuenta de que podría haber estado más atenta", finaliza.

Chiara Ferragni, de las primeras influencers del mundo

La italiana, a pesar de esta última polémica, se ha mantenido alejada de ellas desde que empezó años atrás. Y es que los 29 millones de seguidores son solo una pequeña parte de todo el camino que lleva recorrido.

Chiara Ferragni comenzó en 2009 con el blog The Blonde Salad, en el que empezó colgando sus estilismos. Diseñadora, empresaria y madre, la italiana ha conseguido posicionarse en la cúspide de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

En un primer momento, decidió estudiar derecho en Milán, pero las fotografías e imágenes de su vida llamaron la atención a centenares de lectores que comenzaron a seguir su blog.

Una de las primeras protagonistas en portadas de Vogue, dos libros, partícipe de la lista 30 under 30 de Forbes, la colaboración con grandes marcas o una colección de zapatos son algunos de los grandes éxitos de la italiana.

Su relación junto al rapero italiano Fedez recorrió todas las redes sociales y en 2018 se convirtió en madre de un niño llamado Leone. Años más tarde, dio a luz a su segunda hija, Vittoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FEDEZ (@fedez)

La influencer también ha sabido utilizar su poder en la red para lanzar mensajes como este mismo año, cuando fue presentadora del Festival de San Remo y con un look de Dior y Schiaparelli quiso visibilizar la maternidad, sexualidad y la libertad.

Sigue los temas que te interesan