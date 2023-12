María Pombo viaja 'al fin del mundo' para Planeta Calleja: "No saben lo que les espera"

Con más de tres millones de seguidores, María Pombo (Madrid, 1994) podría considerarse 'cultura de España'. Se trata de una de las influencers más destacadas en nuestro país y, actualmente, es difícil encontrar a una persona que no la reconozca, ya sea por su primer noviazgo, su boda que recorrió todas las redes sociales, su hijo Martín o su último proyecto en Amazon Prime Video.

Si hay algo que caracteriza a las Pombo es que no pueden evitar ser noticia, y esta vez, no podía ser menos. María no se ha embarcado sola en la aventura, sino que ha sido Marta Pombo, su hermana, quien ha decidido acompañarla.

El presentador, que continúa grabando las entregas de la temporada 12 de Planeta Calleja que se emitirán en 2024, ya ha viajado parte del mundo con algunos personajes importantes.

Tras estar con Jenni Hermoso en Islandia y con Tamara Falcó en Argentina, Calleja ha decidido cambiar de gremio y dar un salto a las redes sociales, y a ese mundo de influencers que genera tanto interés y curiosidad entre la gente.

Sin embargo, esta curiosidad pocas veces ha podido ser saciada de la mano de María Pombo. La madrileña no suele ser muy asidua a aparecer en televisión y menos, desde la vez que filtró, sin querer, su embarazo en La Resistencia.

Por ese motivo, la influencer comenzó a ser más selectiva a la hora de proporcionar entrevistas y su última decisión ha sido emprender un viaje, junto a Jesús Calleja, al archipiélago de Tierra del Fuego.

Ushuaia (Argentina) ha sido el lugar elegido para la aventura, conocido como 'el fin del mundo' y que se trata del punto más al sur de la Tierra, a unos mil kilómetros de la Antártida.

"¿Vosotros veis a estas dos enfoscadas de barro, subiendo por glaciares…? No saben lo que las espera" ha exclamado Calleja en sus redes. Las hermanas no han dudado en responder, "no me retes" indicaba Marta Pombo.

"Se vienen cositas" han sido las últimas palabras de las Pombo antes de que Calleja terminase el vídeo. Porque, como ha comentado el presentador, él cree que "Marta es mucho más cañera y María…" ha preferido no terminar.

Pero quien conoce a la perfección la cañería de la hermana pequeña de las Pombo es papín, el padre de ambas, que también ha sido protagonista en las redes por el mensaje que ha enviado a María: "Riesgos ni uno, dile a Martita que no se haga la graciosa, nada de tonterías de esas de lanzarse de repente a un río, esas cosas que se le dan muy bien".

María Pombo, más transparente que nunca

La madrileña tardó poco tiempo en darse a conocer, tras su relación con Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, la influencer comenzó a dedicarse a las redes sociales, donde ya acumula más de tres millones de seguidores.

Después de ese momento, María Pombo conoció a su pareja actual, Pablo Castellano, con quien se casó y ha tenido dos hijos. Su boda se retransmitió en directo por el canal de YouTube de HOLA.

A partir de ese momento, el imperio de María Pombo se volvió mucho más transparente y quiso acercarse más a sus seguidores. Sin embargo, su entrevista con David Broncano en La Resistencia, la hizo querer regresar al anonimato.

Tal y como ha contado la propia influencer, las críticas que recibió y el traumático paso por el programa hicieron que se encerrara en sí misma y que se alejara, lo máximo posible, de las entrevistas y participaciones en la televisión.

Sin embargo, esta transparencia volvió en el momento en el que decidió lanzar el documental de su vida en Amazon Prime, junto a toda su familia y sus dos hermanas, Lucía y Marta, que aunque en un principio fuesen desconocidas, han conseguido hacerse un hueco en las redes.

Madre de dos hijos, Martín y Vega, la influencer acercó su maternidad a sus seguidores desde las redes sociales, donde sienten un amor profundo por Martín y ha conseguido posicionarse como uno de los niños más queridos en Internet.

