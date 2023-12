La dura crítica al turrón de Dabiz Muñoz de una 'tiktoker' experta en gastronomía: "Es ridículo"

Si algo podemos decir de Dabiz Muñoz es que estamos ante un chef inconformista que necesita estar dándole una vuelta de tuerca a todas sus creaciones y los turrones no iban a ser menos. Nombrado por tercer año consecutivo el Mejor Cocinero del Mundo, también lleva tres años elaborando los Turrock & Roll con su sello XO que están a la venta en El Corte Inglés. Sin embargo, no todo el mundo ha recibido los nuevos dulces con los brazos abiertos y una tiktoker gastronómica no se ha cortado un pelo a la hora de criticarlos.

Muñoz echa mano de ingredientes tan poco comunes para los turrones como pueden ser las palomitas, los kikos, los cereales de desayuno o el chile picante que emplea en sus creaciones. Este año, las novedades pasan por un turrón de nueces de macadamia que ha creado junto a la marca de helados Häagen-Dazs al estilo de uno de sus dulces más demandado. También ha mezclado nachos con chocolate, ha reinterpretado los gofres e incluso la tarta de queso que hace su mujer, Cristina Pedroche.

Alicia, una tiktoker de León especializada en gastronomía y con más de 15.300 seguidores en TikTok, no se ha andado con rodeos para dar su opinión sobre los turrones de Dabiz Muñoz. Relatando que su hermano le había mandado un vídeo desde El Corte Inglés de Callao, en Madrid, el primer día que los vio en las estanterías, considera que se trata de algo "ofensivo, que este caballero cobre casi 17 euros por unos turrones": "Me parece muy bien que sea el mejor chef del mundo por tercer año consecutivo o no sé qué año ya, pero hombre", se ha quejado.

"A ver si nos ubicamos"

Asegura que ella ya había estado fijándose en el listado de ingredientes "y tienen una de edulcorantes y una de basura...", con lo que no entiende cómo pueden venderse tan caros en comparación con otros tradicionales que son más naturales. "Vamos a ver, por favor, si nos ubicamos. Libertad de comercio y que cada uno compre lo que quiera, pero me parece ofensivo, ridículo y, bueno... No sé ni qué etiquetas poner":

"Comprar estos turrones a este precio... Basta ya, a ver si nos ubicamos un poco socialmente, que se nos está yendo un poco de pedaladas el tema", ha finalizado. Con más de 33.000 reproducciones, el vídeo ha suscitado comentarios en la misma línea de la denuncia de Alicia, como "eso es chocolate blanco con cosas, mejor comprar los auténticos de toda la vida", "ya de cobrarlo caro, al menos que sea natural y artesano", "la culpa es de la gente que los compra", "vas unos meses después y los venden a dos duros porque no los han vendido" o "es increíble el precio porque es este señor".

