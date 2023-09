El autógrafo de Aitana a Ibai dedicándole su nuevo disco que todo el mundo desea: "Es la mejor"

La cantante Aitana Ocaña tiene una trayectoria imparable y su carrera es la más exitosa de todos sus compañeros de promoción en la academia de Operación Triunfo. Con solo 24 años, la catalana se ha convertido en la mujer menor de 30 años más relevante de España, alcanzando un 80% de popularidad en nuestro país. Con su nuevo disco bajo el brazo, Alpha, está ahora inmersa en su promoción y el autógrafo que le ha dedicado a Ibai Llanos está sirviendo para que todo el mundo se entere de su lanzamiento.

Fue el pasado mes de marzo cuando ambos charlaron en una entrevista, conociéndose un poco mejor y haciendo balance de la bonita carrera que se está construyendo Aitana, que venía de pasar unos meses en Los Ángeles y cocinaba el trabajo que ahora presenta, su tercer álbum de estudio. "Un disco con referencias a los noventa y a los 2000", decía entonces, anunciando que rompería con todo lo que ha hecho anteriormente y que vería la luz en este 2023.

Confesó también la cantante que va a "terapia desde que salí de Operación Triunfo, antes nunca había ido" y aborda allí cosas como sus "inseguridades, miedos, el miedo a volar... Es superrecomendable". Precisamente, una de las cualidades de Aitana que la hace conectar más con su público es que nunca ha dejado de mostrarse tal y como es, reconociendo sus flaquezas desde la honestidad y con una personalidad alocada que tiene sello propio.

"Me he equivocado"

De hecho, en la dedicatoria que le ha hecho a Ibai en la portada del vinilo del nuevo disco, la catalana muestra su esencia incluso sin pretenderlo. El streamer compartió la fotografía del detalle en sus redes sociales, pudiéndose leer un "Ibai" al lado de un corazón y encima de la firma de Aitana: "Ojalá te mole Alpha", escribió justo debajo, antes de firmar por segunda vez. Consciente de la duplicidad, añadió un tercer mensaje: "LOL, he firmado dos veces, me he equivocado, perdón".

El tuit de Ibai con esa doble firma de Aitana ha superado un alcance de 2,3 millones de cuentas en la red social X, generando además muchísimos comentarios en los que fans de la cantante aplauden ese paréntesis maravilloso que incluyó:

Es la mejor — Jota (@JotaFlx) September 27, 2023

Aitana siendo Aitana 😂 https://t.co/yDKl16OHt2 — Carla Bajo (@CarlaBajo) September 27, 2023

el paréntesis hahaahahahah 😹 — 🦋 (@CristinaSK_) September 27, 2023

reina del marketing ella no lo hizo sin querer👏🏼👏🏼 https://t.co/diLhaXKy16 — dieg𝛂 🧛🏻‍♀️ (@diieegox) September 27, 2023

Nah es la reina del cotarro — Alberto 🇪🇦 (@andthenine_) September 27, 2023

el verdadero “joderos que tengo 2 firmas y vosotros no” JAJAJAJA https://t.co/TUzvykhgTk — luuu💗 (@itsluucii_) September 28, 2023

Firmado dos veces? Eso tiene el doble de valor si lo partes a la mitad — Jose Aguirre -Joshkerr- 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Jose_Aguirre80) September 27, 2023

os juro que he leido de primeras “Ibai ♥️ Átame” https://t.co/wEVnnGDKFr — ⚡️ Lay (@Layxent) September 27, 2023

"Aitana siendo Aitana", no hay mejor resumen.

Sigue los temas que te interesan