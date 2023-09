Aitana estrena el adelanto de su nueva canción 'a lo Shakira': los dardos que lanza a Miguel Bernardeau

Aunque todavía faltan unos días para el estreno oficial de su nueva canción, Aitana Ocaña (23 años) ha compartido en sus redes sociales un fragmento de 2 Extraños, uno de sus últimos temas que forman parte de Alpha, su tercer álbum.

Tan sólo 15 segundos han servido a sus seguidores para entender a quién se dirige en este trabajo, a pesar de que hasta el 22 de septiembre no se podrá conocer el contenido completo de esta letra.

Con solo dos estrofas, Aitana ha expuesto su nuevo trabajo en el que ha compartido una historia de desamor en la que muchos usuarios señalan a su expareja, el actor Miguel Bernardeau (25) como el auténtico protagonista. Como si de Shakira se tratase, la extriunfita ha mostrado su lado más personal haciendo alusión a una historia más personal con el hijo de Ana Duato (54).

"Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú", canta Aitana en los primeros segundos que ha compartido en su cuenta de TikTok.

Tan sólo hace falta recordar la edad que tenía Aitana Ocaña cuando recién salida de Operación Triunfo conoció al actor. Como hace alusión en la canción, en ese momento la cantante tenía 19 años e iniciaron una relación que duró cuatro años.

Además, la joven se refiere a uno de sus tatuajes, entre los que se ha podido ver que tiene una 'm' diminuta tatuada en las costillas. Una 'm' que corresponde con la inicial de Miguel Bernadeau.

Sin embargo, este ritmo más electrónico con mensajes hacia su antigua relación ya se ha podido escuchar en sus temas anteriores de Los Ángeles y miamor. "La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue 'mal time', pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños. Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos años. Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño", cantaba.

Desde que hace 17 horas la artista publicase el adelanto de 2 Extraños, han sido numerosos los comentarios que ha recibido. "¿Se refiere al tattoo de la 'm'?", "Aitana, que me va a dar algo" o "La letra, la letra, me da algo", han comentado los usuarios de TikTok.

En pocas horas, Aitana se ha convertido en tendencia en la red social X (antigua Twitter), donde los usuarios han dejado comentarios como: "45 segundos de adelanto y ya tengo clarísimo que la nueva canción de Aitana Ocaña va para Miguel Bernardeu", "Cuando Miguel escuche '2 Extraños' de Aitana, le va a dar algo jajajaja" o "Aitana, tía, córtate un poco, pobre Miguel".

La catalana habría rehecho su vida con Sebastián Yatra (28), aunque ninguno de los dos ha confirmado el romance. Fue en el verano de 2019 cuando Miguel Bernardeau y Aitana hicieron público su romance a través de sus respectivas cuentas de Instagram. De hecho, en octubre de 2018, EL ESPAÑOL adelantó en exclusiva que el actor y la cantante compartieron momentos de risas y alguna que otra coincidencia, mientras disfrutaban de una cena en un pequeño local de comida cubana ubicado en el barrio de Chueca.

Aitana y Miguel Bernardeau llevaron su historia de amor a la ficción. Juntos protagonizaron la serie La última, una producción original de Disney + España en la que daban vida a los personajes protagonistas, Candela y Diego.

