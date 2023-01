Dos actores de 'Merlí' critican el éxito de la serie en un polémico pódcast y Carlos Cuevas se desmarca

Merlí se convirtió hace ya ocho años en un auténtico fenómeno televisivo tras arrasar en TV3 y dar el salto internacional en Netflix con excelentes resultados. Ahora, casi una década después, no todos los actores de la serie guardan un buen recuerdo de aquel momento de máxima popularidad. Es el caso de Adrian Grösser y Marcos Franz, quienes interpretaban a Marc y Gerard, respectivamente, que se han sincerado sobre su experiencia en el papel que les dio la fama.

Grösser ha acudido como invitado al polémico pódcast Domingo se sale, presentado por Franz junto a Ferran Cuixart y Alex Echevrria. En este programa en el que han llegado a hablar de zoofilia o consumo de drogas, ambos actores aprovecharon su reencuentro ante las cámaras para hablar de Merlí.

"Rodando la serie nos hicimos muy amigos y ya hablábamos de esto todo el rato, porque teníamos muchas ganas de ser famosos", confiesa el invitado. "En el rodaje te tratan como un actor y ya te crees una puta estrella, cuando eres un mindundi que no sabe nada", añade.

View this post on Instagram A post shared by DOMINGO SE SALE (@domingosesale)

Además, el actor que interpretaba a Marc ha confesado que Marcos y él salían de fiesta para que la gente les pidiera fotos. "Marcos me ha llegado a llamar un jueves a las diez de la noche y me ha dicho 'vamos a Apolo, que necesito un poco de fans que me suban el ego'. Es humano, no pasa nada. Cuando no lo tenemos, lo queremos".

Pese a ello, Grösser reconoce que ahora no le gusta que le sigan vinculando con la ficción de TV3. "Estamos hasta la polla de que nos digan 'eres el de Merlí'. ¡Hace ocho años! Hemos hecho muchas otras cosas. Lo que pasa es que Merlí lo ha petado y él es el 'Gery' y yo soy el Marc y lo vamos a ser muchos años", espeta.

[Carlos Cuevas: “Todas las escenas de sexo en 'Merlí: Sapere Aude' están justificadas"]

Estas palabras no han tardado en llamar la atención de los fans de la serie, que además se han percatado de la discreta pero contundente respuesta que Carlos Cuevas, protagonista de Merlí, ha dado a quienes fueran sus compañeros. El actor ha dado like a un tuit en el que un usuario escribe lo siguiente dirigiéndose a los dos actores del pódcast: "Merlí va a hacer ya ocho años. Superadlo ya, por favor".

Pero la polémica no acaba ahí, pues Cuevas también dio 'me gusta' a otro tuit del mismo usuario que no deja en buen lugar a Marcos Franz: "Bueno Marcos, hablemos de cuando cogiste a una amiga mía por banda en Apolo y le estuviste dando la chapa durante tres horas diciendo que eras famoso. La tía sólo quería marcharse", escribe el internauta.

De esta manera, quien diera vida a Pol Rubio no sólo se desmarca de sus excompañeros de reparto, sino que además no duda en mostrar públicamente su respaldo a un mensaje que critica abiertamente la actitud de uno de ellos, desvelando así las claras fricciones entre quienes formaron parte de la exitosa serie española.

Sigue los temas que te interesan