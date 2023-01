10 colaboradores que bien merecerían una oportunidad como presentadores en 2023

Pese a su suplencia en Mujeres, Hombres y Viceversa, y ser presentadora titular en Cuatro, MiTele Plus y Be Mad de los fugaces Baila conmigo, Sobreviviré y Quiero ser famoso respectivamente, 2023 se presenta como la gran oportunidad para Nagore Robles en su paso de colaboradora a presentadora. Robles tomará el relevo de Lara Álvarez como copresentadora desde la granja en la segunda edición de Pesadilla en el paraíso que con toda probabilidad se estrenará en enero en Telecinco.

Un salto complicado y poco accesible para la inmensa terna de colaboradores que inundan las diferentes cadenas de televisión. Pero, sin embargo, se trata de una prueba de confianza más de Mediaset por la que es una de sus colaboradoras más veteranas desde que concursará hace ya casi catorce años en la onceava edición de Gran Hermano.

Y es que esta evolución no es la habitual, y sí en el sentido contrario. Es decir, como presentadores y presentadoras que algún día presentaron uno o varios programas de gran éxito entre la audiencia, hoy deben de `conformarse´ con ser colaboradores ante la falta de oportunidades de comandar un programa propio. Carlos Lozano (Sálvame), Nieves Herrero (Lazos de sangre), Olga Viza (Y ahora, Sonsoles), Carmen Alcayde (Sálvame) o Marta Robles (Espejo Público) son solo algunos ejemplos.

También es cierto que, de tanto en tanto, surgen caras nuevas en televisión o, de repente, profesionales veteranos consiguen el visto bueno de cadenas y productoras y cuelgan la bata de colaborador para lucir un traje propio como presentador estrella. Presentadores de éxito actuales como Cristina Pardo, Roberto Leal o Sonsoles Onega empezaron, micro en mano, sus pasos delante de la pantalla sin pensar que en unos años serían algunos de los rostros más cotizados de la televisión. ¿Es posible que 2023 ofrezca más sorpresas en este sentido?

1. Gema López

Se trata de una de las colaboradoras mejor valoradas y con mejor imagen dentro de Sálvame. La madrileña no empezó en el mundo del corazón, aunque se hizo famosa gracias a programas como Sabor a ti o ¿Dónde estás corazón? si no en Informativos Telecinco a principios de los 90. Este año ha cumplido su décimo aniversario como colaboradora en la principal cadena de Mediaset pero Gema ha hecho de todo, ya que también digirió a María Patiño en el breve Vaya par en Antena 3 en el 2009 y como fugaz presentadora introduciendo los contenidos de Tal cual lo contamos ese mismo año. ¿Acaso no merece una nueva oportunidad?

2. Alonso Caparrós

Ion Aramendi, Christian Gálvez, Carlos Sobera, Jesús Vázquez, Jorge Javier Vázquez… ¡hasta Carlos Lozano ha tenido oportunidad de presentar un programa propio en Mediaset y no así el bueno de Alonso Caparrós! Un presentador de gran éxito en Antena 3 donde alcanzó grandes cuotas de pantalla con programas como Furor o Quién dijo miedo pero que Telecinco se niega a explotar. Mientras, sigue tirando de las mismas caras de siempre pese a continuos fracasos de audiencia.

3. Miguel Lago

2022 supuso el desembarco de Miguel Lago en Antena 3, como colaborador de El Hormiguero y en Y ahora, Sonsoles. Antes estuvo en Todo es mentira, Curso del 73 y El club de la comedia, sin embargo, su único y fallido intento como presentador fue en 2021 con Las noticias de los teloneros en Cuatro en una de las franjas malditas de la cadena. Un profesional caracterizado por su bis cómica y una rápida capacidad de improvisación que podría presentar cualquier formato.

4. Lorena Castell

La última ganadora de Master Chef Celebrity y actual colaboradora de Zapeando, pese a sus 41 años posee una enorme trayectoria frente a las cámaras aunque más como concursante y colaboradora que como presentadora. Presentó el resumen de Gran Hermano 12 en 2011, No le digas a mamá que trabajo en la tele el mismo año en Cuatro, Viajeras con B en DKiss o Top Photo en Neox en 2020, sin embargo, todos ellos programas menores que no le han permitido mostrar su potencial como presentadora.

5. Alba Carrillo

Desde que quedara cuarta clasificada en Supermodelos en el año 2007, Alba Carrillo ha sido una asidua como colaboradora y concursante en diferentes programas y realities. Publicista y casi recién licenciada en criminología, ha llegado a presentar tres programas de televisión como Glamour Tv en Nova en 2012, Hable con ellas en Telecinco en 2016 y actualmente Nos hemos liado en Mtmad. Sin embargo, también ha colaborado en otros como El almacén de Top Chef, Amigas y conocidas, La mañana de La 1, Sálvame, ¡Qué tiempo tan feliz!, Ya es mediodía, Viva la vida, Ya son las ocho, Fiesta… su última aparición en el Deluxe marcó una de las mejores audiencias para el programa en 2022.

6. Lydia Lozano

Ya expusimos por qué Lydia Lozano es una de las colaboradoras más queridas de Telecinco, sin embargo, tras décadas antes las cámaras se le resiste que le confíen un programa salvo alguna promoción publicitaria o alguna introducción de contenidos en Sálvame. Lydia Lozano aporta energía, experiencia y simpatía delante de la cámara, mantiene al espectador atento que es de lo que se trata y podría ser una revelación como presentadora titular en un programa de televisión.

7. Germán González

Es el redactor revelación de La fábrica de la tele y su presencia en el Mediafest no ha hecho otra cosa que confirmar que Germán González es un diamante en bruto que, al igual que ocurre con Alonso Caparrós, Telecinco se resiste a explotar sin ofrecerle un programa propio, sea un concurso o un reality. Y es que, pese a su juventud, González ha conseguido cada vez más desarrollar seguridad frente a las cámaras y en los platós. Su simpatía, su imagen blanca y su rapidez verbal también ayudan para que probablemente sea uno de los rostros con mayor proyección de la televisión.

8. Juan del Val

Escritor, guionista… y colaborador de televisión. La espontaneidad del marido de Nuria Roca es un valor que suma al plantel de colaboradores de El Hormiguero y de La Roca. El madrileño solo ha tenido posibilidad de presentar el programa de su mujer en laSexta cuando Roca estuvo recientemente de baja por Covid-19 pero sigue siendo un presentador en ciernes que descubrir. Anteriormente estuvo en La hora de La 1 y en El programa de Ana Rosa como colaborador, pero aún nadie le ha confiado ningún programa como presentador titular.

9. Juan Luis Galiacho

Otro de los colaboradores omnipresentes de la pequeña pantalla que bien merecerían presentar un programa de las temáticas que domina con aplomo en cada una de sus intervenciones: sucesos e investigación. Aparte de aparecer en Telecinco, Cuatro y Antena 3 también ha sido asiduo de COPE, Radio Inter, Onda Cero y la extinta Punto Radio.

10. Cruz Morcillo

Con un perfil parecido al de Juan Luis Galiacho, es una de las periodistas de sucesos más populares y cotizadas de la pequeña pantalla. Presente en diferentes programas de Mediaset, aporta aplomo y credibilidad a la hora de contar las noticias y los hechos que narra. Una colaboradora indispensable en programas de actualidad cuyo talante podría recordar a la de la ya icónica Gloria Serra.

