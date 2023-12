Bad Gyal responde tajante a la polémica con Rauw Alejandro: "No estoy de acuerdo"

Bad Gyal y Rauw Alejandro han protagonizado una de las polémicas de la semana. Todo sucedió el pasado fin de semana, cuando el puertorriqueño actuó en una discoteca de Puerto Rico. Para el concierto contó con la cantante catalana, quien rehusó bailar con la expareja de Rosalía, en lo que muchos definieron como un momento incómodo entre ambos.

Durante la actuación, en la que ambos interpretaron el tema Zorra Remix, el puertorriqueño intentó bailar con Bad Gyal. Sin embargo, la catalana evitó hacerlo, haciendo visible cierta incomodidad en ese momento. ''Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida, yo no sé'', afirmó Rauw en el escenario después.

La catalana respondió a sus palabras: ''A mí que no me involucren que hay muchas nenas guapas por aquí". "¿Involucren de qué, si yo ando soltero?", contestó el puertorriqueño, pero Bad Gyal zanjó el tema: ''Yo voy a hacer lo que me toca que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta''.

Las imágenes generaron una gran oleada de críticas en redes sociales a Rauw Alejandro por su actitud frente a la catalana. Tal fue la repercusión del vídeo que el cantante quiso contestar. ''A la prensa de España y a los tiktokers. Dejen de estar inventándose tanta mierda, que Alba y yo somos amigos y compañeros de trabajo. Y aquí hay respeto y admiración'', comenzó diciendo en una historia en Instagram.

''Hacemos música HP y lo que hacemos en tarima es un 'show' (busquen el significado entretenimiento para ustedes). Fueron dos noches juntos en tarima y vendrán muchas más'', continuó, dejando claro que existe una buena relación entre ambos.

El comunicado de Bad Gyal

Este martes, la cantante catalana también quiso pronunciarse sobre lo sucedido en el concierto de Rauw Alejandro. "Quiero aclarar que no estoy de acuerdo en cómo están planteando algunos medios lo que pasó en el choli", aseguró Bad Gyal en un comunicado compartido a través de sus redes sociales.

La artista catalana dio su opinión sobre la polémica: "Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales".

[La impresionante actuación de Rosalía en los Grammy y los dardos con Rauw: de 'Se nos rompió el amor' a 'Se fue']

Bad Gyal deja claro que, con su actitud y palabras sobre el escenario, quería evitar dar lugar a malentendidos. "Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando solo somos amigos y compañeros de trabajo y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria. Soy consciente de ello y sé que en el caso de haber perreado con él siendo una persona pública se hubieran generado muchos chismes falsos", escribió.

Además, la cantante se mostró agradecida con todo el equipo de Rauw Alejandro y dejó claro que no se había sentido incómoda en ningún momento. "Espero que los medios algún día cambien un poco y aprendan que esta prensa tan sensacionalista solo nos genera muchísima más presión a los artistas'', añadió.

Sigue los temas que te interesan