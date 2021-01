El ridículo de Marina Yers, la 'influencer' negacionista de la Covid: "Os han lavado la cabeza"

Marina Yers, una influencer negacionista de 21 años de origen ucraniano, está en el ojo del huracán. El motivo: un indignante vídeo compartido por sí misma en su cuenta de Instagram en el que pone en duda el uso de las mascarillas para protegerse de los nuevos contagios de Covid-19. De hecho, también ha puesto en duda la existencia del coronavirus Sars-CoV-2 que sólo en España ha provocado 52.878 muertes, según las cifras oficiales al cierre de este artículo.

Y es que la joven influencer, con cuatro millones de seguidores en Tik Tok y más de un millón y medio en Instagram, no ha escatimado a la hora de expresar todo tipo de frases negacionistas en contra del uso de la mascarilla: "Os han lavado la cabeza". Todo, con un tono burlesco y retador. "Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi puto problema, ¿vale?", ha dicho en su vídeo, que la joven ya ha borrado de sus redes sociales.

Pero las indignantes frases de la influencer no acaban ahí. La joven, según avanza la secuencia, pone en duda hasta la existencia del coronavirus. "No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual. De hecho, no cree en el coronavirus, y yo... me pillas como que ay, ay", continúa, dejando entrever que no cree en la pandemia de la Covid-19.

Lo siento, pero Marina Yers es la "influencer" más irresponsable con la que me he topado jamás. El agua deshidrata, los estadounidenses se beben la sangre de los niños, la numerología es una ciencia... Y ahora desprecia desde su sofá el sufrimiento de tanta gente. Lamentable. pic.twitter.com/7OOHVT35bj — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 13, 2021

"No me creo nada del Gobierno ni de los medios de comunicación. Entonces... ay", insiste la joven, expresando sus ideas negacionistas y sin aportar ningún argumento válido sobre la inexistencia de un virus que ha provocado, al menos, dos millones de fallecimientos por todo el mundo.

Duda de la muerte de su vecino

La influencer negacionista, no contenta con sus declaraciones, se ha atrevido a dudar del motivo de la muerte de uno de sus vecinos. "Sí que están muriendo personas y todo eso, pero tengo un vecino que murió de coronavirus supuestamente y en verdad tenía otra patología relacionada con la respiración y el tío murió de eso y su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus", cuenta Yers en el polémico vídeo que ha despertado todo tipo de críticas.

La joven, que, según 20 minutos, tuvo problemas de salud mental y estuvo hospitalizada recientemente, ha protagonizado muchas polémicas, algunas de las cuales tuvo que retractarse, como cuando dijo que "el agua deshidrata más que hidrata", unas palabras que corrigió al poco de reaparecer en redes sociales, tras pasar meses alejadas de ellas.

Yers, sin embargo, ha subido durante la tarde de este jueves un vídeo en el que pide "disculpas" por "viralizar el mensaje peligroso" del negacionismo y ha reconocido que los influencers tienen "una función didáctica" y ha dicho que el virus "sí existe y es muy peligroso".

Pese a todo, Yers no ha sido el único personaje público acusado de negacionista durante las últimas horas. El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha sido objeto de duras críticas por dudar de las vacunas contra la Covid-19 que se están inoculando en España desde el pasado 27 de diciembre.

Esta polémica ha surgido después de que el líder socialista argumentase que el retraso de Extremadura a la hora de aplicar las vacunas se debe a que "no estaba seguro" de su eficacia. Y, por ello, la autonomía que preside lleva un bajo ritmo de vacunación por "prudencia".