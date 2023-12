Marina Riverss se sincera en el pódcast de Laura Escanes: "Nunca he sido la que caía bien"

Si hay un lugar donde los influencers tienden a desahogarse es en el fenómeno pódcast, quizás por la comodidad que puede ofrecer el anfitrión, porque se olvidan de que hay micrófonos o porque están entre compañeros —en muchas ocasiones— de profesión.

Desde que comenzaron los primeros pódcast, el fenómeno no ha parado de crecer. Muchas plataformas los han introducido y muchas personas se han lanzado a la oportunidad para vivir y disfrutar de ella.

Una de las personas que supo aprovechar la ocasión fue Laura Escanes. Tras el fallido intento con su expareja, Risto Mejide, con el pódcast que estrenaron juntos 'Cariño, ¿pero qué dices?', la catalana tras la ruptura quiso intentarlo de forma individual con la creación de 'Entre el cielo y las nubes'.

Son muchos los rostros conocidos que han pasado por el pódcast de la influencer, desde deportistas de élite como Ana Peleteiro, actrices como Blanca Suárez o youtubers como Nil Ojeda, la catalana siempre ha estado bien acompañada.

Dentro de estas personalidades, la última fue Marina Riverss, una de las influencers más destacadas de la actualidad y quien también ha protagonizado los titulares de diferentes medios en más de una ocasión.

A pesar de ser una de las protagonistas de Tiktok, Instagram e incluso, la televisión de la mano de Ana Rosa Quintana, la influencer madrileña nunca se ha visto tan transparente como en su visita al pódcast de Laura Escanes, donde ha podido sincerarse sobre su pasado.

"Yo desde pequeñita siempre he caído o muy bien o muy mal", confiesa, "nunca he sido la que caía bien en general", añade. Lo cierto es que Marina Riverss siempre ha estado en el punto de mira por parte de los consumidores de las plataformas digitales y ha protagonizado grandes polémicas.

"¿Por tu manera de ser?", le pregunta Laura Escanes a la madrileña, a lo que no tiene pelos en la lengua para responder que tiene una personalidad "un poco complicada".

"Soy complicada porque me gusta mucho hablar, soy muy líder también muchas veces. Me gusta que las cosas se hagan como me gusta hacerlas a mí, y eso evidentemente no a todo el mundo le gusta", afirma.

Y aunque de esta conversación podrían haber salido millones de temas, Laura Escanes fue quien quiso poner ese toque reivindicativo, que también siempre ha apoyado Riverss.

"Yo creo que cuando una mujer con carácter dice lo que piensa, lo que siente, y lo muestra de una manera directa, cae mal. Una mujer fuerte, una mujer segura de sí misma, cae mal", indica la catalana, "Durante mucho tiempo no hemos estado acostumbrados a ver a una mujer fuerte", finaliza.

Marina Riverss, la influencer de los vídeos en clase

Con casi 2 millones de seguidores en Instagram y más de 7 millones en Tiktok, Marina Rivera —por eso, Riverss— inició su popularidad grabando vídeos en clase, mientras intentaba que los profesores no la pillasen.

Estudiante de Derecho y Economía, la influencer siempre ha tenido su futuro claro, a pesar de que las redes sociales le tuviesen prevista otra cosa diferente. Ella ha confesado en muchas ocasiones que su sueño es tener un bufete de abogados.

Porque si alguien sabe de polémicas es ella, desde que comenzó en las redes ha estado en el pico de las controversias en la red, de las cuales también ha confesado varias veces que está cansada.

Aun así, la madrileña ha sabido construir su propia comunidad en redes que la han hecho llegar hasta donde está hoy e incluso, pudo juntar a todo el país cuando participó en La Velada del Año de Iba, representando a España.

Después de un combate contra su compañera de profesión —y de apodo— la Rivers de México, la española se convirtió en la protagonista inesperada de la celebérrima tercera edición de La Velada, venciendo a la mexicana y colgándose el cinturón.

Su popularidad, pero también sus conocimientos y habilidades del habla, la han llevado incluso a ser colaboradora del programa de Ana Rosa, TardeAR, donde pudo debatir firmemente y defender situaciones como la que tomó el gobierno de reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5.

Muchas marcas la buscan como embajadora, incluso, consiguió una campaña con Infojobs tras una oleada masiva de críticas acerca de que la madrileña no sabía lo que era trabajar.

Como influencer y mujer, ha utilizado su altavoz para concienciar de todos los temas que remueven a la población, principalmente, el feminismo o el colectivo LGTBI.

En 2021 publicó su primer y único libro 'Como un rehén: Like a hostage', que, junto a sus redes sociales, han hecho que hoy día pueda presumir del hogar de sus sueños, el cual hace unos meses confesó que estaba construyéndose.

