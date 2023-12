La pócima del Maestro Joao para alejar las malas energías antes del 2024: le bastan tres ingredientes

Ahora que está a punto de finalizar el año, aquello de empezar el siguiente con el pie derecho se traduce en la necesidad de realizar algún tipo de ritual que nos sitúe en un buen punto de partida. Para aquellas personas aficionadas a ello, el Maestro Joao ha querido desvelar un ceremonial muy sencillo para poder hacerlo en casa. Se trata de una pócima elaborada con tres ingredientes que todos tenemos a mano y que nos ayudará a cortar con las malas energías.

Después de haberse mojado al aconsejar que comprasen un número para la Lotería de Navidad que finalmente no fue premiado, ahora el Maestro Joao buscan contribuir al bienestar de sus seguidores con este otro método. Está indicado para la gente que lleva encadenando varias situaciones negativas en su vida hasta el punto de pensar que alguien les ha podido echar un mal de ojo o perjudicarlos de alguna forma, ha anunciado en Los40.

"Ritual para cortar las malas energías, hay que tener cuidado con esto porque puedes estar rodeado de malas energías", advierte el vidente, asegurando que "lo vas a notar porque las cosas no van bien, porque no paran de pasarte cosas malas". En este punto, enumera que hay que coger primeramente un vaso y vinagre de cocina, del que vamos a agregar un buen chorro hasta la mitad de su capacidad. Sostiene el Maestro que este ingrediente "es para alejar toda esta negatividad".

"Cortando lo negativo"

Sobre el vinagre, habrá que introducir tres dientes de ajo que no es necesario pelarlos si no se quiere, "solamente que estén sueltos", aclara, explicando que "a los malos espíritus el olor a ojo les espanta. El tercer ingrediente será la canela molida, de la que habrá que agregar una pizca, revolviendo todo a continuación con un cuchillo: "Hace la simbología de que con ello vamos a estar cortando todo lo negativo", concluye.

Una vez listo el brebaje, "vais a poner este vaso en una esquina de la casa, da igual dónde, pero en el suelo y en una esquina". Así, a los tres días podremos retirarlo y lo tiraremos en "algún sitio donde corra agua". "Recordad, si notáis alguna energía espesa en casa, esas cosas que no funcionan, con este ritual lo cortáis rápidamente", concluye el Maestro Joao, en un vídeo que ya es viral y ha suscitado muchos comentarios.

Además de aquellos que querían profundizar en las instrucciones, lo cierto es que la mayoría le ha afeado el poco tino con la Lotería: "También diste el ritual de El Gordo y todavía estoy esperando que me toque", "menos mal que no compré el número", ¿y es como el ritual para ganarte la Lotería?", "como sea como el de la Lotería estamos apañados" y "yo también hice lo del ritual que has dicho y nada, no me tocó ni un céntimo, y jugar jugué mucho" con algunos de ellos.

