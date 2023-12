Las "otras notas" de un maestro a sus alumnos que están emocionando a TikTok: "He llorado"

Todavía hay alumnos que reciben en el boletín de notas una pequeña reseña sobre aptitudes y actitudes, al margen de las habituales calificaciones de cada asignatura. Suelen ser los más pequeños, a cuyos padres informan los profesores de cosas como si sabe compartir, si se lleva bien con los compañeros o si tiene dificultades para relacionarse con los demás. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, todas esas observaciones van desapareciendo y únicamente parecen importar los números que van al lado de cada materia.

Menos mal que todavía hay docentes que siguen yendo más allá, como el Maestro JJ, un tiktoker que tiene más de 13.900 seguidores en la red social. Maestro de Educación Primaria con la especialidad de Educación Física y también psicopedagogo, ha querido trasladarle a sus alumnos que las calificaciones numéricas de las asignaturas no son las más importantes, dándoles "otras notas" antes de finalizar oficialmente el trimestre que "no se evalúan en el boletín", les ha dicho en clase, grabando un vídeo que se ha hecho muy viral.

"El compañerismo, la empatía, el ser feliz, reírse, ser simpático, ayudar a los demás, dar los buenos días, dar las gracias, esforzarse, compartir...", enumera el maestro, contándoles que "os he elaborado un boletín de notas que para mí son tan válidas como las otras, y luego he puesto unos consejos para seguir avanzando, que no son otros que "emocionarse, llorar si hace falta, pedir ayuda, leer, soñar, imaginar, respetar el físico y la formación de los demás, quererse mucho...".

"Os valoro por lo que sois"

"Estos son aspectos que no se ponen en los boletines, pero que yo pondría porque este tipo de notas os hacen mejores niños y niñas, y si tomáis esos consejos, seguramente construyáis un mundo mejor, más igualitario y más solidario", les ha explicado Maestro JJ, valorando que "una nota no os define como personas, os define vuestra forma de ser, vuestra simpatía, vuestras ganas de aprender, y yo os valoro más por lo que sois que por lo que sacáis en los exámenes":

"Hombre, me da alegría cuando sacáis buenas notas porque sé que estáis trabajando bien y mi trabajo también ha sido bueno", reconoce finalmente en un vídeo que tiene más de 814.000 visualizaciones y más de 2.500 comentarios, la mayoría alabando el método: "Estas notas debería estar también dentro de las oficiales", "deberían ser las notas principales", "¿Por qué he llorado con esto?", "mi hijo de 12 años dice que se aburre en clase porque los profesores explican sin ilusión y esto es tener ilusión por enseñar", "aparte de las materias, les enseñas lo más importante, que son valores humanos", "me he emocionado, ojalá más profesionales como tú" y "eres un ejemplo para esos niños y para todos los profesores" son algunos de ellos.

