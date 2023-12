El polémico "choque cultural" de una murciana con la Navidad en el País Vasco: "Hablan euskera"

Una joven murciana está en el centro de la diana de las críticas después de haber grabado un vídeo en TikTok hablando del "choque cultural" que le ha supuesto conocer la figura del Olentzero y comprobar que hay familias, incluidos niños, que se expresan de forma habitual en euskera. Tras haberse hecho viral, la chica ha tenido que eliminarlo de sus redes sociales, pero ya se había replicado en otros perfiles y ahora son numerosas las críticas que le están llegando.

Para los que todavía no están familiarizados con él, el Olentzero es un personaje mítico de la tradición navideña vasca del que se tiene referencias en el siglo XVII. Es un carbonero que vive en las montañas, aislado de la sociedad, que está elaborando carbón vegetal en el bosque y cada invierno baja a traerle los regalos a los niños y niñas de Euskadi y Navarra, guardando ciertas similitudes con la figura de O Apalpador en Galicia. En todo caso, un síntoma de la diversidad y riqueza cultural de nuestro país.

Pero para la joven Katherin, que vive en País Vasco pero no parece haberse impregnado aun de su cultura, encontrárselo por la calle ha sido sorprendente. "No me he sentido más fuera de lugar con niños de cero a siete años en mi vida", comienza anunciando a sus seguidores de TikTok, explicando que había salido a hacer unas compras y "estaba todo cortado y había gente, había una cabalgata porque estaban muchos niños".

"Estoy fuerísima"

"O cabalgato, no sé cómo coño se llamará aquí porque visto lo visto... La cuestión: aquí no existe Papá Noel, lo que hay es un vejete que baja de las montañas en un burro y le da los regalos a los niños que han tenido un comportamiento ejemplar", relata, sorprendida porque los pastorcillos que lo acompañaban "desde las carrozas gritan en euskera": "No puede ser, estoy fuerísima. Los niños les respondían en euskera también y había muchas familias hablando en euskera", añadía:

Asegura la joven que es la primera vez que nota un "choque cultural" que le ha hecho sentirse "fuera de lugar", pero aun así ha dicho que "los vascos son majísimos, a mí me caen todos bien". Sin embargo, el vídeo no ha tardado en llegar a la red social X y allí se ha creado un gran revuelo, llegando a ser Olentzero trending topic:

mi primer choque cultural he ido a Londres y le he dicho a uno iyo hermano abrete un litrito y no se ha enterao https://t.co/cab7bgroK5 — Siberet (@SiberetSiberet) December 26, 2023

Esta pobre chica ha venido a EH y se ha encontrado con la cabalgata de Olentzero donde los niños y las familias hablaban entre ellos en euskera. Lo ha pasado fatal porque no hemos estado a su servicio en todo momento para que ella estuviera cómoda.



Pero la vascofobia no existe. https://t.co/g8F60g8Yky — Ane Lindane (@AneLindane) December 26, 2023

Choque cultural ir al baño en Japón. Que la gente hable su lengua nativa no, querida Rocío. https://t.co/zNH68gj1s5 — Dan Gamboa Bohórquez ★ (@DanGamboaB) December 26, 2023

Breaking news: en Euskadi hay gente que habla euskera. Tampoco se podía intuir que era algo cultural propio llamándose Olentzero el carbonero que baja los regalos. https://t.co/uIWVLZwbv9 — Barbie ojerosa (@barbie_ojerosa) December 26, 2023

lo poco que se tiene que esforzar un español con el resto de culturas que les rodean…. como cojones le sorprende que en Euskal Herria todos estuvieran hablando en euskera???? https://t.co/DEvIkQJ5qa — Stitxu M.E. (@latitxuloko) December 26, 2023

entiendo que lo ha contado de una forma anecdótica pero hija mía por qué parece que acabas de contemplar un tiroteo escolar https://t.co/PMOPqNQVQy — 𓅓❄️ (@Pablxxx_tl) December 25, 2023

Además, desde TikTok también le han salido enemigos a la joven, como es el caso de Ikertron01, quien llega a invitarla a irse: "Te puedes ir, eh, cuando quieras. No pasa nada, no se te va a echar excesivamente de menos", le ha dicho en un vídeo en el que analiza sus palabras:

Después de comprobar la repercusión de su vídeo y borrarlo de su cuenta de TikTok, la joven decidió tratar de explicarse en otro, asegurando que su intención nunca fue ofender a nadie. "Pese a que hay gente que me invita a irme de aquí, yo invito a más personas a venir y descubrir todo esto porque es precioso y maravilloso, y entre todos podemos aprender cosas muy bonitas y mil culturas diferentes", ha escrito:

@kathhhhhherin Si hubo algun ofendido, recalcar que nunca fue mi intención. Simplemente fue un video contando mi experiencia y mis sensaciones. Podría haberme explicado más explayadamente, pero además de no daros más la lata, pienso que lo dejo aclarado y nada en el tintero. Pese a que hay gente que me invita a irme de aquí, yo invito a más personas a venir y descubrir todo esto porque es precioso y maravilloso, y entre todos podemos aprender cosas muy bonitas y mil culturas diferentes ✨ Y como no, agradecer a todas las personas que me han escrito comentarios bonitos, sois lo más y me quedo con vosotros. 💘Agradecerme a mi misma por dejarme vivir esta experiencia y estar donde quiero estar, y agradecer a esta tierra y su gente por acogerme tan bien 🥰 @Ariane Hoyos Pérez @Ikertron01 ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Ha querido aclarar que "no estoy criticando, no estoy quejándome, no son palabras de odio, simplemente estaba contando mi experiencia" y que está muy a gusto allí.

Sigue los temas que te interesan