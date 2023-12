De Isabel Preysler a Tamara Falcó: estas son las predicciones del Maestro Joao para el año 2024

En una semana, diremos adiós a 2023. Con la vista puesta ya en el próximo año, es habitual comenzar a pensar en qué nos deparará 2024. A la espera de que transcurran los meses, los más impacientes recurren, en ocasiones, a la videncia para conocer cuál será su futuro más próximo. Uno de los videntes más famosos, el Maestro Joao, ha hecho ya sus propias predicciones para el nuevo año.

Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá, presentadores del programa Anda Ya, de Los 40 Principales, quisieron conocer qué va a pasar en 2024. El colaborador de televisión y radio adelantó algunos de los titulares que coparan las portadas de la prensa el próximo año.

En sus predicciones, el Maestro Joao no solo habló del futuro de los famosos, sino que también se atrevió a vaticinar un importante hallazgo científico y nuevas oportunidades laborales para los presentadores del popular programa de radio.

Las predicciones para 2024 del Maestro Joao

El famoso vidente auguró un buen año para el programa de radio Anda Ya: "Todos los cambios que veo son positivos". En la vida de los presentadores, también vaticinó nuevos proyectos muy prometedores. "Para nuestra querida Cristina veo algo en televisión y puede ser de baile o de música", afirmó. "Y Dani, hay algo que te sale fuera de Madrid que no has hecho nunca, pero no dejas esto". "Ahora tengo curiosidad", contestó el presentador.

En el mundo de la música, el Maestro Joao centró sus predicciones en un artista: Dani Martín, quien precisamente este año anunció su retirada temporal del mundo de la música. Sin embargo, el colaborador del programa de radio anunció que "va a ser un año maravilloso para él, con un éxito tremendo, va a hacer algo que va a sorprender, una revolución que lo va a poner arriba del todo, algo más que una canción". Además, vaticinó, "las artistas españolas van a tener un éxito a nivel internacional tremendo".

Por otro lado, el vidente adelantó un importante titular en el área científica. "Me da mucha alegría porque lo vengo viendo desde hace tiempo", comenzó diciendo. "Van a hacer un descubrimiento de una medicación para alguna de las enfermedades que no tienen hasta el momento cura y va a ser una revolución tremenda", aseguró.

En cuanto a las celebrities, el Maestro Joao tiene claro quién protagonizará la crónica social el próximo año: la familia Preysler. En primer lugar, la matriarca, Isabel Preysler, quien encontrará el amor el próximo año, según el vidente. "Es una pareja que aparece ya en este año que estamos, pero saldrá en la prensa rosa el año siguiente", contó. Además, dos de sus hijos, Julio Iglesias Jr. y Tamara Falcó serán padres. "Ella se quedará embarazada este año y dará a luz el siguiente", aseguró.

Su predicción con El Gordo de la Lotería de Navidad

El Maestro Joao, que celebró su cumpleaños hace unos días, mostró el regalo que le había hecho su pareja y dejó una gran noticia en el aire. "Mi rubio me ha regalado este anillo", dijo. "¿Es de pedida? ¡No me digas que te casas!", respondió Cristina Boscá. "Creo que sí, ya os contaré", contestó el vidente.

Hace unas semanas, el Maestro Joao se hizo viral con una de sus predicciones. El famoso vidente predijo en el programa Zapeando el número del Gordo de la Lotería de Navidad. Según el colaborador de televisión, el 03261 resultaría agraciado con el primer premio del sorteo. Sin embargo, este número no ganó ningún premio, ni siquiera la pedrea. Veremos ahora si con sus predicciones para el año que viene hay más suerte.

