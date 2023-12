Dulceida, ingresada en el hospital con la cara completamente deformada por una reacción alérgica

A veces nos olvidamos de que las influencers son personas de carne y hueso porque solo nos muestran sus viajes exóticos, sus poses más favorecedoras y sus casas cuando están totalmente limpias y ordenadas. Sin embargo, Dulceida se ha saltado una vez más esa máxima y ha abordado con total naturalidad el problema de salud que le ha chafado el regreso del puente de la Constitución y la Inmaculada, teniendo que acabarlo visitando las Urgencias de un hospital con la cara totalmente deformada por la alergia.

En mitad de una escapada para esquiar en Andorra junto a su pareja y unos amigos, este domingo la influencer empezó a notar molestias e hinchazón en su rostro, dándose cuenta de que podría estar sufriendo una reacción alérgica. "Ayer cuando me fui a dormir me noté los ojos irritados y algo de alergia en los mofletes, pues me he despertado así", ha explicado en las stories de su cuenta de Instagram, añadiendo que "Estefy me dejó un contorno de ojos y creo lo que me ha dado alergia" y anunciando que estaban de camino a casa para ir al médico.

Lo que empezó con los ojos y las mejillas algo hinchadas, fue extendiéndose también por los labios de Dulceida, quien compartió el proceso con cuatro fotografías para apreciar su evolución. Con miedo de que fuese a más, regresó a Barcelona para recibir tratamiento: "Ya estamos en casa, esta soy yo. Me hace una gracia... Bueno, en realidad, ninguna. Tengo la cara ardiendo... Y de momento me voy a tomar antihistamínicos, que es lo que me han dado", contaba en Instagram, teniendo previsto ir al hospital a pincharse "si de repente me sube" porque al día siguiente salía para Bali de viaje.

La reacción no cesó con la medicación y tuvo que acudir finalmente ella sola a Urgencias, puesto que nadie pudo acompañarla. "Así ha terminado (espero) la cosa", escribía la influencer tumbada en la camilla, explicando que le habían puesto "una vía con medicamentos para la alergia, ya que el antihistamínico no me había hecho efecto" y presumiendo de que era la "primera vez en 34 años" que acudía sin compañía al servicio hospitalario:

Finalmente, tras su paso por el hospital, Dulceida ya mostraba su cara mucho mejor gracias a la medicación y confirmaba que se encontraba bien, únicamente con un poco de sueño:

Por supuesto, ha llegado a tiempo para coger el vuelo a Bali para "celebrar los 30 del pequeño de la casa".

