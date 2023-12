Ibai Llanos se sincera y desvela cuánto cobró en su primer sueldo: "He pasado por momentos jodidos"

Ibai Llanos es uno de los streamers más reconocidos de España y su actividad trasciende al mundo virtual, llegando a organizar eventos del calibre de la Velada del Año la Kings League junto a Piqué. Sin embargo, el vasco parecer que sigue con los pies pegados al suelo y no se olvida de sus inicios, cuando su salario era mucho menor, llegaba con esfuerzo a fin de mes y tenía que ser multitarea a la fuerza.

Antes de ser conocido incluso entre el público generalista, Llanos comenzó su carrera como narrador de League of Legends, el videojuego más conocido como LOL, trabajando como caster en la LVP. En uno de sus últimos directos en Twitch, el streamer ha querido echar la vista atrás y recordar cuáles habían sido us primeros sueldos, pero también revelar que además de narrar también editaba algunos de los vídeos.

"Los primeros streamings en mi canal, que los hacía de vez en cuando, dos veces o tres a la semana, a veces paraba porque tenía trabajo todo el día narrando", empezó explicando, cuando se dio cuenta de que no estaba "solo narrando, gente, hay una cosa que muy pocos saben: yo era narrador y editor, es increíble". Aprendió a usar programas de edición y "me editaba mis propios clips de Twitter y los vídeos de las previas de LVP, de las jugadas, de los MVPs...".

"Gracias a vosotros"

"No tenía ni idea, pero aprendí con Ulises", ha precisado, enumerando que "iba por la tarde, editaba los vídeos, narraba y ahí estaba todo el día. Trabajaba desde las 15:00 a las 00:00 horas, editando y narrando todo el día. Y me lo pasaba de puta madre", ha reconocido, antes de centrarse en el tema del salario: "Mi primer sueldo fueron 100 euros, más tarde 300, y gracias a vosotros, que dabais el coñazo con que era el mejor, que narrase todo", la empresa empezó a mejorarle las condiciones.

Cuando llegó a Barcelona, empezó cobrando 1.040 euros limpios de impuestos, después, 1.600, 2.000 y 2.400 euros: "He ido rascando en todas las etapas salariales, desde los 100 euros hasta hoy; he pasado por todo y, poco a poco, iba mejorando; pero hemos pasado por momentos jodidos, como muchos que tenéis esta situación en casa, y me imagino cómo de jodido es estar un mes trabajando sin parar" para llegar con esfuerzo o quedarse cortos, ha valorado Llanos.

Él, por su parte, recuerda que incluso cuando ya la gente le paraba por la calle para pedirle fotografías, cuando asistía como invitado a eventos e incluso había salido por la radio y la televisión, donde ya le llovían las ofertas, "miraba la cuenta a final de mes y me quedaban 50 euros, y decía 'cómo puede ser, dicen que soy la hostia, tengo cientos de miles de seguidores en redes, me piden fotos...'. Hay que pasar por situaciones así, como muchos que estáis pasando por ello".

