Ibai Llanos vuelve a la LVP para el MSI y anuncia que quiere su propio equipo en la Superliga

LVP e Ibai Llanos unen fuerzas de cara al Mid-Season Invitational (MSI). El célebre comentarista y creador de contenido se suma a la narración oficial en español a cargo de LVP del MSI, la primera gran cita internacional del año en el título de Riot Games que se disputará en Reikiavik entre el 6 y el 23 de mayo.

Gracias a dicha alianza, Ibai Llanos se unirá al equipo habitual de comentaristas de LVP (Víctor "Wolk" Fernández, Ainhoa "Noa" Campos, David "Champi" Pérez, David "Skain" Carbó, Sergio "Teshrak" Cerdán y Jaime "Mellado" Mellado) y formará parte de la retransmisión durante todo el torneo, que se podrá seguir en el canal de Twitch de LVP. Además, Ibai emitirá cada día algunos partidos del MSI en su propio canal de Twitch y en exclusiva, con la misma señal audiovisual que produce LVP.

Todos los partidos que Ibai Llanos ofrezca en su canal serán realizados por LVP y contarán, del mismo modo, con la presencia del equipo oficial de comentaristas del MSI. Esto significa que no se realizarán dos retransmisiones simultáneas, sino complementarias: los espectadores del MSI disfrutarán de una parte de la jornada en el canal de LVP y posteriormente serán acompañados al canal de Ibai Llanos, o viceversa.

Qué bonito tenerte de vuelta, @IbaiLlanos pic.twitter.com/LL39TYjFOv — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) May 6, 2021

De cara a la fase final del Mid-Season Invitational, denominada como 'Stage 3', Ibai Llanos acudirá a los platós de LVP en Barcelona para narrar presencialmente parte de los encuentros decisivos de la competición. Estos partidos se disputarán los días 21, 22 y 23 de mayo al mejor de cinco mapas.

La colaboración entre LVP e Ibai Llanos en la narración de este MSI permitirá que nuevas audiencias puedan disfrutar del mejor League of Legends mundial, gracias al sello de profesionalidad que caracteriza a las retransmisiones de LVP y al carisma de Ibai Llanos a los micrófonos.

¿Un club de Ibai?

Además de anunciarse su adhesión al equipo de retransmisión del MSI, Ibai dejó caer un bombazo para el futuro: quiere tener su propio equipo en la Superliga: "Echaba de menos los eSports. Ahora quiero formar parte de otra manera. Si bien me gustaría comentar algún partido, me haría ilusión tener mi propio equipo en Superliga, aunque no sabemos si se dará o no", dijo.

De hecho, apunta a comienzos de 2022 para cumplir su deseo realidad. Sin embargo, para tener su plaza en la Superliga tendrá que luchar: "No será fácil conseguirlo, aunque me gustaría seguir vinculado a los esports de este modo".

El MSI ya está en marcha

Llega la primera cita mundial de League of Legends del año. El Mid-Season Invitational enfrenta a los 11 campeones de las distintas regiones y se disputará entre el 6 y el 23 de mayo de forma presencial en Reikiavik (Islandia).

La competición se dividirá en tres fases: el Stage 1 (del 6 al 11 de mayo) constará de una fase de grupos al uso, donde los 11 equipos quedarán divididos en tres cuadros distintos y disputarán partidos de ida y vuelta. Serán seis los equipos que avanzarán al Stage 2 (del 14 al 18 de mayo), donde dichos equipos se enfrentarán en una liguilla también con partidos de ida y vuelta. Finalmente, los cuatro mejores equipos accederán a la fase de playoffs, el Stage 3 (del 21 al 23 de mayo), con eliminatorias al mejor de cinco mapas.

El representante europeo en este MSI será el conjunto español de MAD Lions, campeón de la LEC y que también cuenta con un equipo en la Superliga de LVP. Además, los aficionados podrán seguir el desempeño del castellonense Javier “Elyoya” Prades, jungla de MAD Lions y una de las sensaciones del League of Legends del momento.