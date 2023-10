El chef José Andrés estalla contra Ione Belarra por sus declaraciones sobre Israel: "No me representa"

El conflicto entre Hamás e Israel lleva más de una semana copando la actualidad internacional y suscitando reacciones de diferentes tipos. En España ha habido manifestaciones en contra de la invasión de territorios palestinos por parte del ejército israelí. La masacre en la Franja de Gaza ha sido denunciada por varias personas y ha llegado hasta la agenda del Gobierno.

Las diferentes opiniones de los socios de Pedro Sánchez han generado discrepancias, especialmente después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, emitiera unas duras declaraciones contra el país gobernado por Netanyahu. "Su gobierno está llevando a cabo crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz, no dejan entrar ayuda humanitaria. Denunciar ese genocidio no es 'alinearse con Hamás', es una obligación democrática. El silencio, complicidad con el terror", ha escrito la ministra en funciones.

Desde la embajada israelí en España, a raíz de este tipo de mensajes, han acusado a algunos miembros del Gobierno de España por "alinearse con el terrorismo tipo ISIS" de Hamás. "Estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas", alertaban desde el organismo.

Usted como Ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista…y que Israel @IsraelinSpain está defendiendo a sus ciudadanos…después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza…al final debemos pedir por la… https://t.co/6jiyYrYYXv — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) October 16, 2023

Aparte de esta apreciación procedente de altas instancias y que ha repercutido incluso en el Ejecutivo, otra crítica ha venido desde el sector gastronómico. José Andrés ha respondido con un duro mensaje a Belarra por sus palabras. El popular chef, que hace unos días donó un millón de dólares de ayuda para los gazatíes, se ha dirigido tajantemente a la ministra, incluso pidiendo su destitución.

"Usted como Ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamás contra civiles es un acto terrorista y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos. Después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza. Al final debemos pedir por la contención de todas las partes… pero nunca apoyar a los terroristas y a los agresores…", comienza escribiendo el chef.

[La agresividad de Belarra contra Israel y EEUU debilita la posición del Gobierno en el conflicto]

"¿Quién ha matado a niños y mujeres y ancianos y civiles? Yo no la he escuchado decir una palabra contra semejante masacre. ¿Usted es pro- kremlin y pro-Hamás? Usted no me representa a mí ni a España. No merece ser ministra… Presidente Pedro Sánchez, debería quitarla de su cargo…", finaliza.

Gesto "inamistoso" de Israel

El Gobierno trasladó este lunes a Israel que consideraba un "gesto inamistoso" su comunicado en el que critica duramente la posición de España respecto a la crisis en Oriente Medio y los atentados terroristas de Hamás.

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que nada más conocer ese comunicado que se refería a declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, criticando la actuación de Israel, llamó a la embajadora, Rodica Radian-Gordon.

Le hizo saber que el comunicado le provocaba "profundo disgusto", le hizo saber que la política exterior la fijan y la explican el propio presidente del Gobierno o el ministro de Exteriores y le anunció el comunicado posterior de respuesta de Moncloa.

Sigue los temas que te interesan