La advertencia de una sexóloga sobre la última canción de Bad Bunny: "Tenemos que hacer algo"

El reguetón está en el punto de mira desde hace años por sus letras, en muchas ocasiones machistas y hablando explícitamente de sexo, lo que ha hecho saltar las alarmas teniendo en cuenta que niños y adolescentes están creciendo escuchando este estilo musical y normalizando lo que dicen los artistas. Bad Bunny es uno de los más populares, siendo en 2022 el más escuchado del mundo en Spotify por tercer año consecutivo. Ahora ha sacado nuevo disco y una de sus canciones se está mirando con lupa.

El puertorriqueño lanzaba Nadie sabe lo que va a pasar mañana casi un año y medio después de su último trabajo, siendo su quinto álbum. La canción número 15, titulada Baticano, es la que más se ha popularizado en las redes sociales por una de sus estrofas: "La noche se puso quinqui, tres dedos en el toto, en el culo pinqui. Las moñas violeta como Tinky Winky, una nalga y la dejo como Po, le doy por donde hace pipí y por donde hace popó". Este ha sido también el fragmento que ha usado la psicóloga María Esclapez para alertar sobre el reguetón entre jóvenes.

Psicóloga sanitaria con formación en Psicología Clínica y de la Salud, Sexóloga Clínica, Terapeuta de Parejas y Sexcoach, Esclapez ha grabado un vídeo en Instagram analizando una canción que "escuchan miles de adolescentes y jóvenes en la actualidad". Partiendo de que "la misión de un cantante no es educar a nadie", reflexiona que "no habría mayor problema si no fuera porque a falta de una educación afectiva de calidad, esta es la educación afectiva que reciben".

"Serán adultos machistas"

"Si no hacemos algo como sociedad, todos estos chavales que aun no tienen nociones acerca de las relaciones de pareja, van a normalizar esto", ha advertido, valorando que las letras no impactan igual en un adulto que en un adolescente que "está empezando a descubrir el mundo". Mientras los adultos conocemos los límites, el consentimiento o la responsabilidad afectiva, "a un chaval en plena efervescencia o le educamos o será un adulto que viva las relaciones con los demás desde la dominación, la misoginia y el machismo":

Además, Esclapez ha querido aclarar que habla usando esta canción como ejemplo, pero "se puede extrapolar a otras canciones y otros estímulos, pero ahora hay muchos chavales pendientes de esta porque forma parte del nuevo álbum del cantante y quiero aprovechar para hacer labor pedagógica". Reitera que los adolescentes "dependen de nosotros, son los más vulnerables" y asegura que "no creo en la censura, pero sí en que la educación es la clave, a todas las edades y especialmente en la adolescencia".

