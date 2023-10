Todo sobre 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', el nuevo disco de Bad Bunny: fecha, canciones y género

Bad Bunny es uno de los artistas más populares del panorama musical actual. Según la plataforma Spotify, en 2022 fue, por tercer año consecutivo, el artista más escuchado del mundo, con un total de 18.300 millones de reproducciones. Pero, además de ser el 'rey del streaming', el puertorriqueño también cosecha éxitos en venta física. Su último disco, Un verano sin ti, fue el álbum de mayor éxito en España en 2022, con 200.000 copias vendidas, por encima del Motomami de Rosalía.

Además, estas meteóricas cifras llevaron a que Un verano sin ti hiciera historia como el primer álbum en español nominado a mejor álbum del año en los Grammy.

Casi un año y medio después del lanzamiento de su último disco, los fans del artista comenzaron a rumorear con la publicación de un nuevo álbum. El puertorriqueño jugó al despiste en diferentes publicaciones en redes sociales, pero no ha revelado nada hasta esta semana.

"El día más esperado por muchos ya llegó"

Tras semanas de especulaciones sobre el estreno o no de la producción musical, Bad Bunny confirmó este lunes el lanzamiento de su nuevo álbum, que llevará el nombre de Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

El cantante puertorriqueño hizo el anuncio a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde, además del nombre, reveló su fecha de lanzamiento: 13 de octubre. Se desconoce, no obstante, la hora exacta de su publicación, aunque se prevé que Bad Bunny siga la estrategia que utilizó en su último disco, que se estrenó en España a las 6 horas de la madrugada.

"El día más esperado por muchos ya llegó", escribió Bad Bunny, junto a un vídeo, de estilo clásico y filmado en la ciudad de Nueva York, en el que decenas de fotógrafos recibe al artista, que se baja de un lujoso vehículo para acudir a un restaurante, donde le dan la bienvenida llamándole "Don Benito".

La publicación ha desatado la locura entre sus más de 46 millones de seguidores, que cuentan las horas para este ansiado estreno. Tal es la expectación que el propio Bad Bunny ha eliminado todas las publicaciones de su perfil de Instagram para centrar los focos en su nuevo disco.

22 temas sin título

El vídeo con el anuncio del nuevo álbum fue publicado un día después de que el artista escribiera en la red social X, antes Twitter, una lista de 22 temas, de los que no reveló sus nombres y solo acompañó de la palabra "FUEGO".

Aunque aún no se conoce el nombre oficial de estas 22 canciones, Spotify ya ofrece una vista previa de la lista completa. Sus nombres permanecen ocultos, pero la plataforma adelanta que en el álbum estarán los sencillos Where She Goes como pista número 17 y Un Preview como último tema.

Por ahora, se desconoce las colaboraciones que incluirá el disco, aunque algunos medios especializados han apuntado a artistas como Tokischa, C. Tangana, Feid y Rauw Alejandro, entre otros.

En sus redes sociales, Bad Bunny ya promociona el nuevo disco y su portada, que muestra un dibujo del puertorriqueño con un traje de flecos azul y montado sobre un caballo.

Un álbum con sonido nuevo

Son muchas las incógnitas sobre el nuevo álbum. Más allá del nombre de sus canciones, el estilo de la próxima propuesta musical de Bad Bunny genera gran interés. "Es imposible que el álbum que viene después de Un Verano Sin Ti suene como él, nunca. Siempre voy a buscar una manera de hacer algo nuevo", declaró el artista con una entrevista en la revista Variety.

En esta entrevista, el puertorriqueño reconoció que "está jugando con los sonidos" y "se está inspirando en la música de la década de los 70" a través de distintos géneros musicales, ya sean en inglés o en castellano. Hasta ahora, la música de Bad Bunny se ha caracterizado por el trap, reguetón, hip hop y pop latino, pero veremos si Nadie sabe lo que va a pasar mañana es el comienzo de una nueva era musical del artista.

