"Una obra de arte": las reacciones al nuevo disco de Bad Bunny, una vuelta a sus orígenes

Casi un año y medio después del lanzamiento de su último disco, Bad Bunny ha lanzado este viernes su esperado nuevo álbum: Nadie sabe lo que va a pasar mañana. "A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más", ha escrito el artista en sus redes sociales. "No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes", ha añadido.

El lanzamiento de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, su quinto álbum, se produce después de semanas de especulaciones sobre el estreno o no de una nueva producción musical del puertorriqueño, quien anunció esta semana en sus redes sociales el título y fecha de su publicación. "El día más esperado por muchos ya llegó", escribió Bad Bunny, junto a un teaser.

El disco contiene 22 temas y más de una hora y media de escucha en las que Bad Bunny abre su corazón y también hace una crítica social. Con este álbum, el artista se aleja del reguetón y los parámetros comerciales que últimamente eran objeto de crítica y vuelve a sus orígenes del trap, entremezclado con bases minimalistas y lírica.

El álbum está compuesto por 22 temas, entre los que se encuentran los sencillos previamente publicados Where She Goes y Un Preview. También destacan otros temas como Nadie sabe, la canción más personal del artista, en la que expresa la otra cara de la fama, y que abre el disco, además de Monaco, Hibiki y Perro negro.

El nuevo álbum cuenta con diez potentes colaboraciones con artistas internacionales de la talla de Young Miko, Mora, Bryant Myers o Luar la L.

Reacciones en redes sociales

La publicación del quinto álbum de Bad Bunny ha desatado la locura entre sus más de 46 millones de seguidores en redes sociales que esperaban ansiosos su lanzamiento a las 6:00 horas de este viernes. Rápidamente, sus fans han hecho trending topic el título del disco en X, antes Twitter.

Frente a algunos críticos que se han mostrado en desacuerdo con el cambio de estilo musical de Bad Bunny, la mayoría de opiniones sobre el nuevo álbum han sido positivas: "Volvió el rey", "Efectivamente el nuevo álbum de Bad Bunny es una obra de arte", "Una vez más, Bad Bunny haciendo historia", "Yo escuchando el álbum de Bad Bunny para ver qué canción poner en mi historia"

Efectivamente el nuevo álbum de bad bunny “NSLQVAPM” es una obra de arte!!! pic.twitter.com/Tr6zx3vb4A — B (@tweetssanbenito) October 13, 2023

Además, los fans del cantante han aprovechado para analizar las letras de las canciones y sacar sus propias conclusiones, con especial hincapié en Kendall Jenner y su exnovia Gabriela Berlingeri. "Kendall Jenner usando Google traductor para ver qué canción Bad Bunny escribió para ella", "Kendall Jenner cuando le muestren la parte traducida donde Bad Bunny menciona a Gabriela", "Todos sabemos que Bad Bunny jamás ha olvidado a Gabriela, Kendall sólo es publicidad".

Por otro lado, los seguidores del artista han reaccionado a las colaboraciones del álbum. El tema con Eladio Carrión, Lighting Thunder, ha sido uno de los que más reacciones ha causado en redes sociales. En parte, por los dardos dirigidos al cantante J. Balvin: "Ustedes me han visto con los mismos mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin".

Un artista de récord

Bad Bunny es uno de los artistas más populares del panorama musical actual. Según la plataforma Spotify, en 2022 fue, por tercer año consecutivo, el artista más escuchado del mundo, con un total de 18.300 millones de reproducciones.

Pero, además de ser el 'rey del streaming', el puertorriqueño también cosecha éxitos en venta física. Su último disco, Un verano sin ti, fue el álbum de mayor éxito en España en 2022, con 200.000 copias vendidas, por encima del Motomami de Rosalía.

