El polémico mensaje de Bad Bunny a su ex, Gabriela Berlingeri, en su nuevo disco

Bad Bunny ha lanzado este viernes su nuevo disco, Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Se trata de su quinto álbum, compuesto por un total de 22 temas en los que el artista puertorriqueño se aleja del reguetón y vuelve a sus orígenes del trap, entremezclado con bases minimalistas y lírica.

El álbum contiene una veintena de temas entre los que se encuentran los sencillos previamente publicados Where She Goes y Un Preview. En el listado de canciones destacan algunas como Nadie sabe, el tema más personal del artista y que abre el disco, además de otros como Monaco, Hibiki y Perro negro.

Pero una de las canciones que ha despertado más controversia ha sido la penúltima, Acho PR. En uno de sus fragmentos, Bad Bunny menciona a varias personas de su vida, entre las que se encuentra su ex, la modelo e influencer Gabriela Berlingeri.

Una relación de casi seis años

Gabriela Berlingeri tiene 29 años y es también de Puerto Rico. Además de su faceta como modelo e influencer, la joven es también diseñadora de joyas y tiene su propia marca, Diciembre 29. En redes sociales acumula más de 2,5 millones de seguidores.

En Acho PR, el artista puertorriqueño dedica una frase a su expareja: "Gracia' a Dios cumplí to' lo que soñé en la escuela. Gracia' Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela, ey. Por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto".

La relación entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri comenzó en 2017 y terminó, al parecer, a inicios de este año. Durante su relación, surgieron rumores de que el cantante estaba comprometido con ella, pero el puertorriqueño lo negó.

De hecho, Bad Bunny, en su momento, mencionó que Gabriela no era su novia, sino su "mejor amiga". "Somos íntimos amigos, best friends, besties", dijo el cantante, que agregó: "Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener un novio, lo puede tener. Igual yo, si quiero una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos".

La modelo ha participado en la carrera del cantante en varias ocasiones. En el disco Un verano sin ti, Berlingeri canta parte del tema El apagón. Además, la joven formó parte del videoclip del popular tema Titi me preguntó, donde aparece casándose con Bad Bunny.

La pareja finalizó su relación sentimental a inicios de este año, aunque al parecer aún mantienen una bonita amistad. Por ello, no es de extrañar que el artista haya querido mencionarla en su nuevo disco agradeciéndole que forme parte de su vida.

El fragmento de la canción donde Bad Bunny menciona a su ex ha sembrado rápidamente la polémica en redes sociales. Y es que los fans del artista no han tardado en mencionar a Kendall Jenner, quien desde hace meses se rumorea mantiene una relación sentimental con el cantante: "Kendall Jenner cuando le muestren la parte traducida donde Bad Bunny menciona a Gabriela", "Todos sabemos que Bad Bunny jamás ha olvidado a Gabriela, Kendall solo es publicidad".

Bad Bunny es muy reservado con su vida amorosa y suele optar por no hacer públicas sus relaciones. No obstante, en la actualidad su posible relación con Kendall Jenner es un secreto a voces. Los rumores se iniciaron a comienzos de este año y, aunque los fotógrafos han captado a la pareja en numerosas ocasiones, ellos nunca han confirmado la relación.

