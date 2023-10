La aplaudida explicación de un colombiano sobre el feminismo en España: "Se hacen respetar"

Gracias a los vídeos sobre choques culturales que proliferan en las redes sociales hemos podido comprobar que hay una brecha mayor de la que imaginábamos entre la gente en España y en América Latina, sobre todo en la forma de dirigirse a los desconocidos. Así, tanto españoles en México como mexicanos que visitan nuestro país han constatado, por ejemplo, que somos mucho más parcos en palabras y nos ven "fríos, distantes", que vamos más al grano y escatimamos en diálogos cariñosos.

Es este contexto, la explicación que ha ofrecido uno de los responsables del canal Manu Pipe Se Habla de Todo, con el usuario @manuypipevlog y más de 5.900 seguidores en TikTok, se ha hecho muy viral al responder a un usuario que cuestionaba el feminismo en nuestro país. El tiktoker, de origen colombiano pero afincado en España, se dedica a compartir muchos vídeos dirigidos a aquellos sudamericanos que quieren emigrar.

El uno de ellos aconsejaba que "si usted está pensando en emigrar a España o a Estados Unidos, si lo que quiere es hacer billete y no piensa volver rápido, no se lo piense porque EE. UU. es el país para hacer plata", destacando que nuestro país está muy bien y tiene cosas buenas, pero trabajar aquí no les permitiría ahorrar. A raíz de una pregunta, ahondaba en un segundo vídeo en que Colombia se parecía mucho a la Península en cuanto al alquiler de vivienda o los salarios, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Medellín.

"Yo no soy su amor"

Finalmente, en este segundo vídeo un usuario aseguraba que no vendría a España "solo por el feminismo, que con solo que una mujer abra la boda eres hombre muerto socialmente". Lejos de dejarlo correr, el tiktoker quiso responder a este hombre incidiendo en que "jamás me ha pasado eso acá lo más mínimo, nunca me ha pasado nada con respecto a eso" y planteando que "la mayoría de hombres en los países de Latinoamérica están enseñados a llamar a las mujeres 'mi amor, princesa, bebé o mi cielo' y llegan acá a decírselo y ¿qué te van a responder? 'Yo no soy su amor, no soy su bebé, no soy su princesa'":

"Acá en España sí hacen respetar a la mujer, eso sí es más delicado porque es muy verraco que una mujer ande con miedo en la calle, ande insegura, no se pueda poner una falda, unos shorts, un vestido porque ya empiezan todos los hombres en la calle a huevonearlas, a decirles cosas, prácticamente las desvisten con la mirada", continúa el tiktoker, insistiendo en que las mujeres "pueden vestir como les dé la gana". Miles de reproducciones y más de 300 comentarios avalan la reflexión de Manu.

"Muy bien dicho, la lucha del feminismo no es contra los hombres, sino a favor de las libertades de las mujeres", "lo entendiste y explicaste fenomenal", "te has dado cuenta tú más que otros que nacieron aquí", "encantada de que haya entendido y, sobre todo, de que intente que otros entiendan, gracias" o "aquí no se escucha eso de decirle cosas a las mujeres, cada uno va a su mundo" son algunos de ellos.

