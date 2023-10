La vida de una joven en una residencia de monjas la convierte en un fenómeno de TikTok

Aunque en España hay decenas de residencias para universitarios que están gestionadas por comunidades religiosas, no hay tantos estudiantes que sean tiktokers y cuenten su día a día allí, por eso Adriana Solores se ha hecho tan famosa en la red social. Esta joven de Barcelona, pero afincada en Madrid, empezó el pasado mes de marzo a contar cómo era su vida en una residencia de monjas en la capital, unos vídeos que ha retomado tras las vacaciones de verano y acumulan millones de reproducciones.

Adri tiene más de 174.000 seguidores en TikTok y estudia el Grado en Artes Escénicas e Interpretación Audiovisual en la escuela madrileña TAI Arts. Aunque llegó a Madrid en septiembre de 2023, vivió primeramente con unos parientes antes de mudarse a mediados de marzo de 2023 a una residencia de monjas. Lo contó en sus redes y se dio cuenta de la curiosidad que suscitaba: "Creo que mucha gente no entiende lo que implica vivir aquí, no es que me quiera hacer monja, no tiene nada que ver", explicaba en un primer vídeo.

Ha repetido una y otra vez que las monjas se encargan de la recepción o la cocina, pero "es como una residencia normal, de hecho, ni siquiera soy creyente", y que solamente notan diferencias porque "es un poquito menos moderna" y hay algunas normas distintas a otros colegios mayores. Entre ellas, destacó que al irse de la residencia tendría que dejar la llave en recepción y que debe llegar a las 23:00 horas por semana, a las 00:00 horas los miércoles y domingos, y no tiene toque de queda viernes y sábado.

Lo que se puede o no hacer

Puede desayunar de 7:00 a 9:00 y comer de 13:00 a 15:00 horas, ha explicado, haciendo también un room tour en el que muestra su armario, el baño con bañera dentro de su cuarto, un escritorio grande y la cama, entre otros detalles. Así, ha insistido a preguntas de usuarios que puede entrar y salir cuando quiera, e incluso ha mostrado cómo tuvo que recoger para irse durante el verano y regresar ya en septiembre. Precisamente, los dos vídeos que ha subido a su llegada han vuelto a popularizar su historia en TikTok.

@adrianasolores como ha pasado un tiempo vuelvo a aclarar que simplemente es una resi que la llevan unas monjas (no me estoy preparando para hacerme monja!!! ni si quiera soy creyente jaja) ♬ sonido original - Adri

"Las monjas son bastante estrictas con unas cosas y con otras no lo son apenas", ha valorado, enumerando que "aunque os pueda parecer sorprendente, con el tema tabaco y alcohol les da absolutamente igual". Afirma que pueden fumar en el exterior y en la habitación, que hay religiosas que también lo hacen, pero sí miran con lupa el tema de los horarios del comedor, puesto que si vas a llegar tarde debes avisar para que te guarden una bandeja.

En el segundo y último vídeo, por ahora, explica Adri que en el tema vestimenta "les da completamente igual cómo vayas vestida, jamás he visto que llamen la atención a nadie por lo que lleva puesto", salvo que bajes en pijama. Por el contrario, sí son criticas "con el tema visitas a las habitaciones, no les hace mucha gracia que tú vayas a la habitación que te da la gana, igual que tampoco dejan entrar a gente externa a menos que sea tu padre, tu hermano o esté bastante justificado":

@adrianasolores perdón por el volumen no sé porque se escucha así (en un momento se sube) ♬ sonido original - Adri

"Me han visto entrar en las habitaciones de los demás y, aunque tampoco les entusiasme la idea, digamos que no me han echado fuera; pero vamos, que si me vieran en la habitación de alguien del sexo opuesto igual sí me echarían fuera", sostiene la joven, diciendo que aun así "la gente hace un poco lo que le da la gana". Adriana sigue recibiendo muchos comentarios con preguntas, así que no tardará en hacer una tercera parte.

Sigue los temas que te interesan