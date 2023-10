La euforia viral de Marina, española dando clase en EE.UU, al recibir un paquete de sus padres

Solo las personas que han vivido o viven lejos de España comprenderán al 100% a Marina, la protagonista de nuestra siguiente historia. Ella se ha hecho muy viral por su reacción al recibir un paquete de su familia, que atraviesa el Atlántico para llegar a Estados Unidos dos meses después de haberse ido a vivir allí. Su euforia al ver al repartidor que cargaba con la caja ha sido apoteósica y lleva más de 1,2 millones de reproducciones en TikTok.

Marina Maza, con algo más de 3.200 seguidores en la red social, no se imaginaba que su vídeo iba a tomar esta relevancia, pero lo cierto es que son muchos los que se han sentido representados y otros tantos los que están pidiendo que muestre qué contenía el paquete. La joven española llegaba a mediados de agosto a la Universidad Estatal de Bowling Green, un centro público ubicado en Ohio donde estudia un máster y también da clases de español.

En otro vídeo, Marina ha explicado que este año se ha graduado de Magisterio Infantil Bilingüe y su universidad en España tiene un convenio con la estadounidense, así que ella se está formando y, a la vez, das clases de español a gente de su misma edad. "Tú estás cobrando, no obviamente lo mismo que un docente aquí, te da para vivir, pagarte el alquiler y todo eso", ha aclarado la joven, explicando que previamente sí hay que pagar un montón de cosas.

"Sin Pipas Tijuana"

"¡Aquí, aquí! ¿Marina Maza? ¡Es para mí!", se le escucha decir en el vídeo viral, hablando en inglés con el repartidor, al que no duda en ponerle en situación mientras se acerca a la puerta de su apartamento: "Esto es muy fuerte, estoy muy feliz ahora mismo, es de mi familia, ¡me muero!", aseguraba, preguntando si pesaba mucho y si no era necesario que firmase en algún lado. No hizo falta su rúbrica, pero sí le han sacado una foto para dejar constancia de la entrega que ella misma también añadió a las imágenes:

Las reacciones no se han hecho esperar y una mayoría de comentarios le piden un "unboxing" asegurando que "toda España lo necesita", pero de momento la joven no ha dado más detalles de lo que hay en el interior del paquete aunque todos intuimos que serán embutidos y otros manjares que saben especialmente bien cuando se está lejos. "Todos los que hemos vivido en el extranjero sabemos qué se siente en este momento" o "dime que eres de España sin decirme que eres de España" han sido otros de los comentarios. Lo único que ha desvelado Marina por ahora, a preguntas de otro usuario, es que no hay Pipas Tijuana en el interior.

Sigue los temas que te interesan