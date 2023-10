El increíble cambio físico de Laureano José, el niño que cantaba "me comí una salchipapa"

Con tan solo 12 años, Laureano José Muñoz Pinedo, conocido como 'el niño de las salchipapas' se convirtió en todo un fenómeno en internet. La publicación de un vídeo viral en el que cantaba "me comí unas salchipapas" fue todo un éxito en YouTube en el año 2014.

"Me comí unas salchipapas. Me comí unas salchipapas... ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! Y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa", cantaba el colombiano en el mencionado vídeo, que alcanzó millones de visualizaciones. Y, es que, su salto a la fama no había hecho más que empezar.

En ese momento, empezaron a hacerse imitaciones, parodias y remix de esta canción. El auge del joven también hizo popular las salchipapas entre los más jóvenes. El éxito del joven también llevó a la publicación de la aplicación oficial del niño de las salchipapas.

El propio Laureano comentó en una de sus entrevistas a El Pilón, cómo fue el origen de la canción, que estaba basado en una historia real que le ocurrió con su hermano gemelo.

"Eran las 18:30 cuando mi papá nos dio a mi hermano y a mí 10.000 pesos para cenar. Nos dimos un paseo por la calle y vimos un puesto de comida rápida donde vendían salchipapas a 3.500 y 5.000 pesos. Como las de 3.500 eran muy pequeñas y teníamos mucha hambre, pedimos dos de 5.000 y no nos alcanzó para la gaseosa", explicó.

El niño de las 'salchipapas' nueve años después

Ahora, el artista ha reaparecido en redes sociales con un aspecto totalmente cambiado después de nueve años. Lejos quedan ya las imágenes de aquel niño de 12 años que llamó la atención de todos los españoles con su ímpetu y frescura.

De hecho, en la secuencia del vídeo de TikTok se muestra cómo ha sabido sacarle partido a su canción de las salchipapas mientras continúa bailando el popular tema. Una vez más ha conquistado al público cantando el estribillo de su canción con una camiseta en la que aparecen perritos calientes.

El vídeo ya cuenta con más de 830.000 'me gustas' y más de 3.000 comentarios. Entre ellos, destacan los de sus fieles seguidores, que no han querido dejar pasar la ocasión para mostrar su opinión acerca de la reaparición del joven.

"La decepción por llevar una camiseta de hot dog y no de salchipapa", "Tiene el cuerpo exactamente igual" o "dice la leyenda que sigue comiendo salchipapas", han sido algunos de los comentarios.

