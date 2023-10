Rafah, el callejón sin salida que Israel bloquea, Egipto militariza y los palestinos necesitan para sobrevivir

"Se abrirá". La promesa que lanzó el sábado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre la reapertura del paso de Rafah -que conecta Gaza con Egipto- se ha quedado en papel mojado. Situado en el sur de la Franja, es la única vía de salida para los 2,2 millones de palestinos que desde hace casi una semana no cuentan con suministro de agua, combustible o electricidad, y que se han visto obligados a abandonar la parte norte del territorio ante la previsible invasión terrestre que va a llevar a cabo Israel.

El paso de Rafah es también el único canal de entrada de la ayuda humanitaria que organizaciones internacionales y numerosos gobiernos han enviado para aliviar la grave crisis humanitaria a la que se enfrentan los gazatíes. En el lado egipcio, unos 100 camiones cargados con medicamentos y bienes de primera necesidad aguardan en la localidad de Al Arish el desierto del Sinaí, a pocos kilómetros de la frontera con Gaza, a que Israel dé permiso para abrir el cruce fronterizo. Porque, al parecer, los esfuerzos diplomáticos han fracasado.

El sábado, EEUU anunció que había alcanzado un acuerdo con Egipto, Israel y Catar para permitir la salida de la Franja a través del paso de Rafah de cientos de extranjeros y palestinos con pasaporte de otros países, incluyendo ciudadanos estadounidenses y europeos. Sin embargo, después de que el acuerdo se filtrara, las autoridades egipcias anunciaron que no permitirían la entrada a su país de los extranjeros si previamente no se facilitaba el ingreso de ayuda a la población de Gaza.

Población y división de la Franja de Gaza. Lina Smith

El mayor temor de Egipto es que la invasión terrestre israelí de Gaza y el desplazamiento de un millón de palestinos (según la Naciones Unidas) provoque un "éxodo masivo". Por ello, en los últimos días las autoridades egipcias han colocado bloques de cemento alrededor de la frontera y han reforzado la seguridad, según recoge Efe. Asimismo, se han desplegado tropas en la zona fronteriza, de acuerdo con The Guardian. Egipto trata de evitar lo sucedido en 2009, cuando el estallido del conflicto en Gaza, que duró tres semanas, llevó a muchos gazatíes a asaltar la frontera en busca de refugio.

En cualquier caso, parece que no es Gobierno de El Cairo el que bloquea la apertura del cruce. Este lunes, el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Sukri, denunció que Israel aún no había dado permiso. Y eso no es todo: este lunes la aviación israelí ha bombardeado el de Rafah por el lado palestino, donde muchas personas se habían concentrado con la esperanza de pasar al otro lado.

Una vista de los camiones que transportan ayuda humanitaria para los palestinos. Reuters

"Ningún lugar es seguro en Gaza. Vayamos donde vayamos hay bombardeos, llantos, gritos, sangre", ha declarado un habitante, Hadeel Abu Dahoud a la agencia Reuters. Con esta, es la cuarta vez que el ejército israelí ataca el paso desde que se inició la guerra contra Hamás, el grupo terrorista que mató a 1.300 israelíes en un ataque por tierra, mar y aire el pasado 7 de octubre.

El paso de Rafah está controlado por Egipto desde 2007 en virtud de un acuerdo con Israel y la Unión Europea. Sin embargo, cualquier suministro o persona que entre en Gaza a través de Rafah requiere la aprobación israelí, que lleva 16 años bloqueando la Franja. En este sentido, los palestinos que quieran utilizar el cruce deben registrarse ante las autoridades locales con varias semanas de antelación, pero las solicitudes pueden ser rechazadas sin explicación. De acuerdo con datos de la ONU, en agosto de 2023, las autoridades egipcias permitieron 19.608 salidas y negaron la entrada a 314 personas.

