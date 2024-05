Irán amenaza a Israel con un nuevo ataque 'que muestre su poderío' tras negarse al 'fin de la guerra'

El pasado miércoles Irán amenazó a Israel con "repetir" el ataque llevado a cabo el 13 de abril y aseguró que "esa es su ecuación". Así de contundente se mostró el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de división Hosein Salami, quien alegó que la anterior ofensiva sólo fue "una acción limitada" llevada a cabo con una "muy pequeña parte de su gran poderío".

Horas antes de la advertencia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguraba al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que no aceptará un acuerdo con Hamás que incluya "el final de la guerra en Gaza". Netanyahu avisó de que si la organización palestina no renuncia a su exigencia de un alto el fuego permanente, no habrá ningún tipo de pacto, además de asegurar de que Israel invadirá la localidad de Rafah 'sí o sí'.

Antony Blinken, después de reunirse con el mandatario judío, reiteró que todavía no había visto un plan para la ofensiva planeada por Israel en Rafah que proteja a los civiles, recalcando que Washington no puede apoyar tal agresión. "No podemos, ni apoyaremos, una operación militar importante en Rafah sin un plan eficaz para garantizar que los civiles no sufran daños. Hay otras maneras, y a nuestro juicio mejores", señaló.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, habla durante una reunión con maestros en Teherán. Reuters

La tensión crece en Oriente Próximo, que ve lejos un acuerdo que asiente la paz en el territorio. Tal y como denunció el asesor del primer ministro qatarí y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, "es un esfuerzo inutil, nos sentimos utilizados. Cada vez que nos acercamos a un acuerdo hay sabotaje por ambas partes". Así de tajante se mostró en una entrevista en el medio Haaretz.

Una de las demandas de Hamás es que, en una segunda fase del acuerdo para la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos, Israel se comprometa a poner fin a su ofensiva, algo a lo que Netanyahu se opone.

Israel intercepta la mayor parte de los drones y misiles de Irán

En reacción a las amenazas israelíes de atacar Rafah, lugar en donde se alojan millones de palestinos refugiados, Irán -uno de los principales aliados de Hamás y que lidera el llamado 'Eje de la Resistencia' contra Israel- rememoró a modo de advertencia el ataque masivo del pasado 13 de abril.

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní volvió a describir el ataque de su país como "una acción limitada", llevada a cabo con una "muy pequeña parte de su gran poderío". Y que aun así, el general dijo que Francia, Reino Unido, Jordania, Estados Unidos e Israel, entre otros, tuvuieron que actuar "con toda su fuerza" para repeler la ofensiva.

Según Israel, el 99% de los más de 300 misiles y drones iraníes fueron interceptados. Sin embargo, Salami aseguró que si Irán hubiese lanzado una segunda ola de ataques "la efectividad de este sistema de defensa integrado disminuiría al menos en un 50%".

"Puede repetirse y es nuestra ecuación", sostuvo Salami en un discurso durante el homenaje al cargo de profesor en la sede de la Comandancia de la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.

Fricción entre Israel y EEUU

La propuesta israelí que actualmente estudia Hamás incluye la intención de Israel de discutir durante una segunda fase del acuerdo "el retorno de una calma sostenible" en la Franja de Gaza, una fórmula que, no incluye un compromiso explícito con el fin de la guerra.

"Estamos comprometidos con el regreso de los rehenes y estamos preparados para llevar a cabo cualquier tarea en la zona de Rafah", afirmó Yoav Galant, ministro de Defensa de Israel -algo a lo que EEUU se opone-. Israel repitió, después de la reunión con EEUU, que la operación de Rafah seguiría adelante a pesar de la posición de Washington y de la severa advertencia de la ONU de que conduciría a una "tragedia".

El Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, habla con la prensa en el puerto de Ashdod, en Ashdod, Israel. Reuters

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el miércoles que todavía no ha visto un plan para la ofensiva planeada por Israel en la ciudad de Rafah que proteja a los civiles, reiterando que Washington no puede apoyar tal agresión.

"No podemos, ni apoyaremos, una operación militar importante en Rafah sin un plan eficaz para garantizar que los civiles no sufran daños y no, no hemos visto tal plan", dijo Blinken a los periodistas. "Hay otras maneras, y a nuestro juicio mejores, de abordar el desafío actual de Hamás, que no requiere una operación militar importante en Rafah", señaló.

Blinken habló en el principal puerto de Israel, Ashdod, y elogió los "progresos significativos" realizados en las últimas semanas en materia de acceso humanitario, incluido el permitir que la harina para Gaza fluya a través del puerto, así como la apertura de nuevos cruces fronterizos. "El progreso es real, pero dada la necesidad, dada la inmensa necesidad en Gaza, es necesario acelerarlo y sostenerlo", afirmó.

Desde la ONU, el jefe de ayuda de la organización, Martin Griffiths, dijo el martes que una operación terrestre israelí en Rafah estaba "en el horizonte inmediato". En una declaración, dijo que las mejoras israelíes en el acceso de la ayuda a Gaza "no pueden usarse para preparar o justificar un ataque militar en toda regla contra Rafah".