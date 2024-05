Trump ataca a Netanyahu y pide que lo reemplacen: "Merece ser culpado por el 7 de octubre"

Horas antes de que el juez lo multara con 9.000 dólares por el caso Stormy Daniels, Donald Trump ya presidía la cabecera de la revista Time de esta semana. La razón no era ninguno de los cuatro casos judiciales que tiene abierto, sino sus declaraciones al medio estadounidense sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una entrevista con la revista en su mansión de Mar-a-Lago, el expresidente se puso del lado de los que "con razón culpan a Bibi" por no haber sabido impedir los ataques de Hamás a ciudadanos israelíes el pasado 7 de octubre. Además, el republicano sugirió que hay "gente muy buena" que podría ocupar el puesto de Netanyahu. "Creo que Benny Gantz es bueno, pero no estoy preparado para decirlo. No he hablado con él de eso. Pero hay gente muy buena que he llegado a conocer en Israel que podría hacer un buen trabajo", contó a Time el pasado 12 de abril.

Trump fue un estrecho aliado de Netanyahu durante su mandato, y así lo demostró su política exterior: retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, reconoció los Altos del Golán como parte de Israel y trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Pero la relación entre ambos líderes se volvió agria cuando Netanyahu felicitó a Joe Biden por ganar las elecciones de 2020 y publicó un discurso en vídeo con motivo de la toma de posesión del actual presidente demócrata.

En la entrevista de Time, el republicano añadió otro episodio: que Israel se desmarcara del ataque liderado por Estados Unidos en 2020 en Irak que mató al general iraní de alto rango Qasem Soleimani. "Tuve una mala experiencia con Bibi, y eso no me hizo feliz. Fue algo que nunca olvidé. Y me enseñó algo", dijo al periodista Eric Cortellessa.

A principios de abril, Trump ya aseguró en un programa de radio conservador que Israel está "perdiendo la guerra de las relaciones públicas" en Gaza y urgió a Netanyahu a "terminar" con el conflicto. Añadió que los palestinos "están mostrando imágenes horribles de edificios cayéndose con gente dentro". El republicano no quiso contestar directamente sobre si estaba "cien por cien con Israel" en su ocupación del enclave palestino de Gaza en respuesta a los ataques de la milicia de Hamás el pasado 7 de octubre.

El mensaje de Trump resuena en la opinión de muchos israelíes, que desde el 7 de octubre exigen respuestas a su Gobierno sobre cómo los servicios de inteligencia y las fuerzas militares no pudieron evitar la matanza de casi 1.200 personas y el secuestro de otras 200. Las encuestas muestran que Netanyahu va por detrás de su principal rival político, el general retirado del ejército Benny Gantz. Gantz, miembro del gabinete de guerra de Netanyahu, ha pedido elecciones para septiembre.

Mientras, las Fuerzas de Defensa Israelíes siguen bombardeando Rafah a la espera de que sus tropas incursionen en el último recodo por invadir de la Franja. Este martes, Netanyahu prometió que la operación de tomar por tierra la ciudad más al sur de Gaza seguiría en pie "con o sin" un acuerdo con Hamás sobre los rehenes.

En los últimos días han aumentado las expectativas de que se alcance un acuerdo de alto el fuego, tras un renovado impulso liderado por Egipto para reactivar las estancadas negociaciones entre Israel y Hamás. Este martes, una fuente del grupo islamista declaró a la cadena de televisión saudí Al-Arabiya que el último acuerdo propuesto por Israel ya responde algunas de las condiciones que Hamás pide para un alto el fuego.

Según Reuters, una persona cercana a Netanyahu ha dicho que Israel ha estado esperando a que Hamás responda a las últimas propuestas de alto el fuego presentadas por Egipto antes de enviar un equipo a El Cairo para continuar las conversaciones. Pero la retórica del primer ministro sigue siendo la de destruir los cuatro batallones de Hamás que supuestamente quedan en Rafah, donde se refugian más de un millón de palestinos desplazados del resto de la Franja.

Para Netanyahu, es probable que cualquier medida se vea afectada por las divisiones en su gabinete de coalición entre los ministros que presionan para traer de vuelta a casa al menos a algunos de los 133 rehenes israelíes que quedan en Gaza, y los partidarios de la línea dura que insisten en el largamente prometido asalto a los batallones de Hamás que quedan en Rafah.