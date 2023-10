Críticas a Miguel Lago por su polémico comentario sobre Álvaro Prieto: "Era blanco y guapo"

Ahora que la autopsia ha confirmado que el joven Álvaro Prieto murió electrocutado por una descarga de 3.500 voltios al tocar la catenaria del tren al que habría escalado, todavía quedan incógnitas por resolver en el trágico suceso que se ha registrado en la estación de tren de Santa Justa: por qué el cordobés recorrió dos kilómetros hasta el hangar y cómo no fue detectado, además de los motivos que le habrían llevado a rechazar la ayuda del personal de Renfe para encender su móvil y recuperar ese billete.

La muerte por descarga eléctrica fue la primera hipótesis que se barajó nada más hallar el cuerpo, por lo que el programa Y ahora Sonsoles, que se emite en las tardes de Antena 3 desde las 18:00 horas, tenía esta información cuando este lunes comenzó la tertulia en la que participa el cómico Miguel Lago. Con opiniones ciertamente polémicas en casi todas sus intervenciones, en esta ocasión la reflexión del vigués no iba a ser menos aunque el tema en cuestión reclamase la máxima prudencia.

"A mí este caso me entristece como a todos", empezó diciendo, preguntándose en qué "punto estamos como sociedad" cuando "hay en una estación como la de Sevilla, en este caso un chaval que además es blanco, guapo, bien vestido ―vamos a hablar de los prejuicios― y no hay nadie en la estación, ningún trabajador, que le eche una mano". La presentadora, Sonsoles Ónega, aplaudió que Lago señalase estas características del joven, avalando que su aspecto físico entraba dentro de los cánones normativos y no debería por lo tanto levantar sospechas.

"Lo que me lleva a pensar es que en esta era que vivimos, del cinismo, ya no nos ayudamos los unos a los otros, ya estamos desconfiando permanentemente los unos de los otros, y como a este chaval nadie lo ayudó... Este chaval, luego ya veremos cómo acaba el relato de la historia, se equivocó y, posiblemente, haya tenido un accidente, pero la realidad empieza dentro de la estación, nadie le ayudó", ha acusado además Miguel Lago, señalando al personal como cómplice de este terrible suceso:

Cabe recordar que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha trasladado que el personal de Renfe de la estación de Santa Justa asegura que "se le ofreció la posibilidad de recuperar el billete que llevaba en el móvil, la misma para que contactara con sus padres... Lamentablemente no sabremos nunca el motivo por el que no aceptó esta colaboración" y ha incidido en que a Prieto le dejaban un cargador, pero "se negó". Las críticas a Lago no se han hecho esperar y el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el primero en cargar contra él y Ónega:

Pero no ha sido el único, el nombre del humorista se convirtió en tendencia en la red social X y fue acaparando críticas como estas:

Todo un aluvión de críticas a Lago.

