La reflexión viral de una joven explicando por qué no le gusta salir de fiesta: "Siento que no encajo"

Que España es un país donde los bares y la fiesta cobran una especial importancia para muchos de sus ciudadanos es toda una realidad. Y es que para corroborarlo tan solo basta con revisar los datos de facturación de los locales de ocio nocturno. Este tipo de actividad facturó en nuestro país en el año 2019 un total de 20.000 millones de euros. Según algunas estimaciones, la cantidad supuso casi el 2% del PIB total nacional. En base a los últimos registros, en España hay más de 50.000 locales de ocio nocturno, entre los que se estima que frecuentan más de 17 millones de españoles y más de 40 millones de extranjeros.

Sin embargo, aunque a muchos cueste creerlo, hay personas que rechazan por completo este tipo de ocio. Es el caso de Nerea Fernández, una usuaria de TikTok que se ha viralizado en las últimas horas por la publicación de un vídeo en el que expresa el rechazo que sufren cada día todas aquellas personas que no les gusta salir de fiesta en discotecas. El vídeo ya supera las 14.000 reproducciones y ha conseguido alcanzar cientos de comentarios.

"Alguna vez me ha pasado que siento que no encajo en la sociedad o en mi grupo de amigos porque no me gusta salir de fiesta", comienza diciendo la joven en el vídeo. Tal y como ella misma relata, no es una persona que suela salir mucho a discotecas. Y es que, según su propio testimonio, a diferencia de lo que le ocurre a otras personas, dos o tres horas en el interior de un local de ocio nocturno es más que suficiente para ella.

Chica cuenta que no le gusta salir de fiesta, los porqués y las repercusiones sociales que eso la conlleva.👇🤔😇pic.twitter.com/k7YpuaDoVr — 𝗔𝗻𝗮𝘁𝗲𝗺𝗮 (@anatematica_) October 17, 2023

"A mí eso de estar en un espacio lleno de gente, con gente que la gran mayoría va borracha, que no se puede ni respirar, que de vez en cuando se te cae una copa encima, que viene gente random y se te acerca más de la cuenta... son cosas que yo no disfruto. Veo a la gente que se lo está pasando de maravilla y yo estoy pensando en que me quiero ir a mi casa", asegura.

Sin embargo, a pesar de que puede ser un pensamiento generalizado entre un sector de la sociedad, la joven ha querido publicar el vídeo con el objetivo de reivindicar el rechazo que sufren estas personas cada fin de semana. "Estamos en una sociedad en la que supuestamente los jóvenes se lo pasan bien saliendo, pero yo no. Cuando veo que un plan maravilloso para la gente de mi alrededor es salir de fiesta y para mí es una birria de plan, me siento fuera de lugar y siento que no encajo con la gente", explica.

El vídeo ha generado una gran variedad de opiniones. Por un lado, hay un gran número de usuarios que no entienden su reflexión y que aprovechan la ocasión para pedirle a la joven que si no quiere salir se quede en casa. Sin embargo, entre los comentarios priman más los de los usuarios que la entienden y que, tal y como aseguran, creen que lo que le ocurre es algo normal de la edad.

"Bienvenida al club de los antisociales y caseros con mantita", decía un usuario. "Pero no tienes por qué preocuparte. Que no te guste salir de fiesta no es que no encajes en la sociedad, es que tienes gustos diferentes", le decía otra usuaria. Pero, sin duda, el comentario que más ha triunfado ha sido el de un usuario que ha asegurado que lo que le ocurre es algo relacionado con la edad.

"Cuando tu circulo de amigos es más pequeño es cuando te das cuenta de que has madurado. Cuando maduras dejas la fiesta y al dejar la fiesta te centras", ha expresado. El vídeo de la joven se ha convertido en lo más comentado del día. En la actualidad, supera las 14.000 reproducciones y ha superado los 1.000 'me gusta'.

