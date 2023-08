La aventura viral de unos chicos en las alcantarillas de Madrid: "Encontramos cosas muy raras"

Las aventuras en pandilla son para el verano y las alcantarillas pueden albergar tesoros ocultos. El cine de Hollywood nos enseñó estas dos máximas con películas como Stand by me, Los Goonies o, si nos ponemos algo más trágicos, IT. Las vacaciones son para los niños y adolescentes el momento de construir los recuerdos de los que tirarán el resto de sus vidas y el subsuelo tiene un extraño magnetismo, de ahí que estos jóvenes madrileños se hayan dejado llevar por su embrujo y lo haya contando en un vídeo que ya es viral.

Fernando, con más de 7.000 seguidores en TikTok, compartió el vídeo el pasado mes de julio, pero estos días ha cobrado relevancia en la red social. El joven suele compartir un relato visual a modo de diario, contando ahora su verano en el pueblo. Pero antes de irse, junto a sus amigos de Madrid, corrió una última aventura que recogió en un minuto de metraje. En el entorno del parque de la Gavia, en el Ensanche de Vallecas, decidieron introducirse en el alcantarillado y recorrer varios de sus túneles.

"Al principio tuvimos que escalar una valla enorme para después entrar en la zona de alcantarilla y, una vez dentro, saltar un riachuelo de aguas fecales", comienza su narración, al tiempo que las imágenes van mostrando todo lo que enumera. "Después subimos unas escaleras, con cuidado de no caernos, porque el agua estaba llena de mierda", precisa, antes de dar paso a la "zona más divertida", en la que tuvieron la precaución de ir dejando marcas con pintura para poder volver a salir.

Sin batería en las linternas

"Era todo muy grande y nos podíamos perder, cada vez olía peor y había sitios raros", asegura, relatando que "cambiamos de túnel varias veces y nos encontramos cosas muy raras". Uno de los chicos se empeñó en ir a explorar por unas escaleras, pero "nos pasó lo peor que nos podía pasar: las linternas se estaban quedando sin batería y teníamos que volver cuanto antes", anuncia. Finalmente, mientras salían, se toparon con "una rata que tuvo un final un poco triste":

Antes de despedirse, los chavales lavaron las camisetas "porque olían fatal" y suponemos que no tendrían para su aventura el permiso de sus familias, así que el tufo les delataría. No obstante, a estas alturas, camino de las 850.000 reproducciones, quizás los adultos ya se han enterado aunque no tengan TikTok. De hecho, en muchos de los comentarios les han trasladado que su ruta de alcantarilla podría entrañar riesgos fatales.

"Ya sea dióxido de carbono o metano, son gases que desplazan el oxígeno del aire porque es más denso y si se crea una cámara puede morir en segundos", apuntaba un usuario. El propio Fernando, contestando a otros comentarios, reconoce que "estuvo muy bien, pero para hacerlo solo una vez", enfatizando que "no creo que lo repita" y explicando que "el móvil no se puede sacar mucho tiempo del bolsillo por la humedad".

