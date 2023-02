El nuevo debate lingüístico que divide a España: ¿cómo llamarías a este objeto?

Una de las muchas riquezas de España es que en ella convivan regiones con su propia idiosincrasia y, en algunos casos, también con una segunda lengua propia. Gracias a estos dos elementos y a la sociolingüística, atesoramos una gran variedad de términos que son cotidianos y obvios para unos mientras se antojan desconocidos y exóticos para otros tantos. De ahí surgen los debates lingüísticos que se suceden en las redes sociales dejando siempre un aprendizaje tras de sí.

Controversias que nacen en torno a objetos tan cotidianos como la cinta adhesiva transparente y estrecha que hay en todas las casas o el famoso aperitivo que es el fruto achatado del altramuz. También los rotuladores que se usan para subrayar textos o el utensilio que nos ayuda a desobstruir cañerías ejerciendo presión manualmente han sido objeto de debates en Twitter que han llegado hasta las páginas de La Jungla.

Ahora le ha tocado el turno a algo que puede resultar extraño en los hogares donde hay secadora y en las zonas donde no suele llover, pero que es imprescindible para hacer la colada si no disponemos de ese electrodoméstico en lugares húmedos y lluviosos. Se usa, para los que no lo hayan visto ―si es que eso es posible― para desplegar la ropa al sacarla de la lavadora y que se pueda secar en el interior. El tuitero que ha lanzado el órdago dice que se le llama "sisí":

España. A esto se le llama ‘sisí’ de toda la vida de dios, cómo lo llamas tú? pic.twitter.com/ElqcbsqcS8 — dajunq (@daviidjunquera) February 21, 2023

Una búsqueda en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) nos ofrece dos opciones: tendedero ("sitio o lugar donde se tiende algo" en su primera acepción y "dispositivo de alambres, cuerdas, etc..., donde se tiende la ropa") y tendal que, aunque figura como "conjunto de cosas tendidas para que se sequen", sí reconoce que es sinónimo del anterior en Asturias, Cantabria y Salamanca. Sin embargo, basta con darse una vuelta por las respuestas al tuit para ver que hay mucha más variedad de términos para designarlo:

En mi puta vida he escuchado sisí. Es un puto tendedero. — 「Ɲeiяetɧ Melenaяdiente」 (@Neireth_) February 22, 2023

Tendal — Miguel Ángel Uriondo (@uriondo) February 22, 2023

Tenderete hahahaha — Victor Delcas (@VictorDelcas) February 21, 2023

Plegatín, de toda la vida — Albert Rod (@alvertus_) February 21, 2023

Es una Sissí. Sí, sí. — Marisa Vidilla🔻 (@MarisaVidilla_) February 21, 2023

Enfatizador de ropa seca — PoTaTo (@TonkPlayer) February 22, 2023

yo le llamo "tendedero o guindadero", mi compi de piso le dice "el avión" 😅 — Alexis 🏳️‍🌈 (@alexismorah) February 21, 2023

Mi mamá te diría que eso es un tendedero. Para llamarlo "sisí" tendría que ser exactamente como este. pic.twitter.com/gyiOx7MRU0 — Maria Vilaró (@madieta) February 21, 2023

Eeeehhh tendedero (plegable) — Antonio (@aapasquariello) February 21, 2023

Trasto que siempre estorba — David Villada (@davidvbvb) February 21, 2023

Mimosa o Sisí, o tendedero — Jordi Mestre (@jordimestrem) February 21, 2023

"Colgador de estos portatiles" Literal. — S A ® A (@Saritilla_98) February 21, 2023

En Castrillo del Parterre le decimos "tendenciero". — anónimo jerezano (@anonimojerezano) February 21, 2023

El Belarris (orejas, en euskera)! — Amaia (@amaia_betti) February 22, 2023

qué sisí ni qué nonó, eso es un tendedero y sanseacabó — ⚔ 𝐦𝐨𝐢𝟔 ⚔ (@xmoiox) February 21, 2023

Yo lo llamo: armario. Mi ropa pasa más tiempo ahí que doblada y guardada jajaja... — Gaizka Sala (@gaizkasala) February 21, 2023

Al parecer, "sisí" es un término ampliamente utilizado en Cataluña, mientras que otros como "avión" vendrían de una de las formas habituales en las que se comercializa, como es el caso también de "mariposa".

Sigue los temas que te interesan