Los zascas a Mónica García por su "postureo" bailando en la azotea de la Asamblea: "¡Payasa!"

Los haters de Mónica García son unos de los más ruidosos en las redes sociales y no han querido dejar pasar la oportunidad de afearle a la líder de Más Madrid el vídeo que ha compartido en sus redes sociales desde la azotea de la Asamblea madrileña. Unas imágenes en blanco y negro en las que sale bailando con un paraguas en la mano y con Édith Piaf como banda sonora, explayándose por una superficie que habitualmente está cerrada al público.

Que se trate de un espacio habitualmente restringido para todas las personas que no forman parte del equipo de mantenimiento del edificio ha disparado las críticas a un vídeo que la propia García ha titulado "Bailando bajo el cielo de Madrid". De fondo suena la mítica Non, je ne regrette rien (No, no me arrepiento de nada, en su traducción al español), un tema que la Piaf dedicó a la Legión Extranjera Francesa durante la Guerra de Independencia de Argelia y que los legionarios adoptaron cuando su resistencia quebró en 1961.

García se mueve de un lado a otro de la azotea del Parlamento autonómico ubicado en el barrio de Vallecas y se puede ver un trípode con una cámara, lo que hace sospechar que estaría en plena sesión de fotos para la que habrían pedido previamente un permiso, ya que la zona no cumple con las medidas de seguridad necesarias para tener un acceso libre. Con todo, la de Más Madrid ha recibido una fuerte ovación de los suyos, que desean que baile así también después de las elecciones:

En cambio, desde Twitter han sido muchos los que han cargado contra ella tanto por estar en un espacio habitualmente restringido como por su baile, que han considerado "infantil". Estas son algunas de las críticas:

Mónica García se ha hecho grabar un vídeo mientras canturrea y baila en la azotea de la Asamblea de Madrid. Es un espacio que siempre está cerrado y tiene el acceso prohibido, pero que la jefa de la oposición lo ha usado para grabar este particular videoclip. — francisco Rodriguez buendia (@fran_55_) February 22, 2023

Por favor cuanta infantilidad!!! — CARLOS JAVIER PEREZ VICENTE (@CARLANGASpania) February 22, 2023

A ver si va a salir volando como Mary Poppins 🙏 — Chanteskuya (@arnolfinidongen) February 22, 2023

No me queda claro si es Mary Poppins, El violinista en el tejado o Cantando bajo la lluvia. De todas formas, no me gustan los musicales. — John H. Wools (@gattaca2titan) February 22, 2023

Medico, Madre y Payasa....vividora de los impuestos de los madrileños... — Lanzarote (@Lanzarote6) February 22, 2023

Desde Más Madrid de momento han preferido hacer oídos sordos.

