Ayuso se suma al "orgullo facha" que promueve Mayor Oreja por la Hispanidad

Primero fue Rosa Díez, que ya había publicado este martes el vídeo a mediodía, pero ha sido con Ayuso cuando el anuncio de NEOS que lanza un llamamiento a los fachas de este país para que vivan con orgullo este 12 de octubre ha alcanzado las máximas cotas de popularidad en Twitter. Esta campaña, elaborada por la plataforma que puso en marcha Jaime Mayor Oreja junto a María San Gil y otras personalidades, pretende que las derechas se reapropien de lo que hasta hace poco era un insulto denigrante para ellos.

No en vano, la Real Academia Española define facha como aquel de "ideología política reaccionaria" o que sigue una "actitud autoritaria y antidemocrática que socialmente se considera relacionada con el fascismo". Sin embargo, ahora que el calificativo está a la orden del día siendo o no del todo acertado todas las veces que se emplea, parece haber perdido esa connotación tan grave y son muchos los que se venían autoproclamando ya del team facha sin complejos en las redes sociales.

Para ellos y, sobre todo, para los que todavía tenían algún reparo en asumir su facherío con orgullo está pensado el vídeo que Ayuso ha contribuido a convertir en viral. En las imágenes, que duran casi dos minutos y medio, defienden que "da igual que seas conservador, moderado o hasta progresista. Hombre o mujer, joven o anciano, de Bilbao o de Cádiz", porque si te desvían "del caminito marcado, del pensamiento único": "Serás cualquier cosa, pero también facha".

"Me too"

Realizan una lista de cosas que, irónicamente, convierten a la gente en facha a ojos de la izquierda, como si consideran que "España es más fuerte unida" o si ven "la Transición como un ejemplo", además de tener en cuenta que "las víctimas del terrorismo merecen respeto y justicia" y defender que "la Monarquía es la mejor garantía de convivencia". Asimismo, plantean el argumentario tránsfobo al cuestionar que alguien no pueda creer "en algo tan lógico como que el hombre es hombre y la mujer es mujer", entre otras cuestiones. A todo ello se ha adherido la presidenta de la Comunidad de Madrid escribiendo "me too", un "yo también" en inglés, en su cuenta:

Nombrando a Rafa Nadal cuando gana el Roland Garros, a los expresidentes del Gobierno a excepción de Zapatero y a escritores como Cervantes o Pérez-Reverte, a los que también llaman fachas, recomiendan a la gente desde NEOS que estén tranquilos y celebren este 12 de octubre "sin complejos". Así, les emplazan a sacar "tú bandera, escucha tu himno, recuerda a Colón, a Elcano, a todos los héroes españoles... Emociónate con nuestras Fuerzas Armadas y hasta con la cabra... Rézale a la Virgen del Pilar... Se libre... Total, ya eres un facha".

Si a Rosa Díez el vídeo se le ha llenado de comentarios críticos y también de aplausos, a Ayuso le ha ocurrido prácticamente lo mismo pero multiplicando los tuits. Los primeros se han afanado en recordar las comprometidas palabras de Ayuso que se han conocido sobre el mando único durante la pandemia y la retirada de la propuesta de Vox para estudiar las residencias madrileñas, mientras que los ayusers se han mostrado encantados y fachas también, recordando alguno de ellos que a Feijóo "le deben haber entrado sudores fríos":

A Feijóo le deben haber entrado sudores fríos al verlo 😆 — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) October 11, 2022

Yo llevo una medida de la Virgen del Pilar en la muñeca. Encima de mi bandera de España. Culpable!!! — Murciadamus (@murciadamus) October 11, 2022

Yo, FACHA — La Caja de Pandora.ConUcrania (@Cassandracass50) October 11, 2022

Me too, pero facha, facha, fachísima. Tanto que esta mañana ya he puesto mi 🇪🇸 nueva, como debe ser ☺️🤩 pic.twitter.com/OrpXlkpkvo — Paqui Vicente (@PaquiVicente) October 11, 2022

Me too, pero mucho mucho y muy orgullosa de serlo — Charo Gonzalez (@charogonrod) October 11, 2022

Facha, pero del too. — Jeorca 😎 (@Pocer24) October 11, 2022

Es demasiado bueno el vídeo #EresFacha — Ana Bolena Tudor (@anabolenatudor) October 11, 2022

Yo soy facha👍🏻 — cyd04🇪🇸 (@cyd04) October 11, 2022

Te amo mi reina, gracias por defender a Madrid y a España de las garras del social comunismo. pic.twitter.com/Fo2heqoheJ — Riqui Hispanidad 🇻🇪🇪🇸 (@libertadrichi) October 11, 2022

Eso sí, ha habido alguno que le ha leído la cartilla por este detalle:

Te ha faltado la palabra en Español de....yo también y no en anglosajón. — Pedro (@Pedrofdeztorres) October 11, 2022

Porque Hispanidad sí, pero en cuanto al idioma, poca.

Sigue los temas que te interesan