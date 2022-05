La bronca entre Willy Toledo y Antonio Maestre a cuenta de la OTAN: "Se vende baratísimo..."

En Los favoritos de Midas, adaptación libre de una novela de Jack London de 1901, Willy Toledo interpretaba al inspector Conte, un hombre que busca destapar las oscuras tramas de poderosos empresarios. La serie, que habla de temas como el papel de la prensa o la libertad de expresión, supuso el regreso para el actor a la ficción española después de una década en el ostracismo. Los motivos que Toledo ha dado para que le pasase eso tienen que ver con un castigo por sus declaraciones públicas y no con su capacidad como actor. Declaraciones, seguramente, como las que ha hecho este lunes sobre el periodista Antonio Maestre.

El papel del inspector Conte no está muy alejado de la personalidad del actor en la vida real. Toledo es un hombre de izquierdas convencido. Tanto que no es raro verlo criticar a personas o instituciones que, a pesar de también estar vinculadas a la izquierda, no las considera como tal. Algunas de las principales víctimas de sus críticas son el PSOE o el periodismo, como ya ocurrió en el rifirrafe con Risto Mejide que contamos en La Jungla.

Esta vez ha sido Antonio Maestre, subdirector de La Marea y colaborador habitual en el programa de Antonio García Ferreras en La Sexta, quien ha enfadado al actor. Maestre contestó a una pregunta de Ferreras sobre la OTAN diciendo que "en el lado bueno de la historia la OTAN está a veces y, otras veces, está en el lado incorrecto. Ahora creo que está donde tiene que estar". Una respuesta que no ha gustado nada a Toledo.

Maestre: en el lado correcto de la historia, la OTAN está a veces y otras está en el lado incorrecto

Ferri: ¿y ahora?

Maestre: yo ahora creo que está donde tiene que estar



Antoñito Maestre, tu periodista de izquierdas. https://t.co/PQKUE63ywS — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺🇮🇨 (@guillermoTM1959) May 30, 2022

Toledo ha puesto en duda irónicamente que "Antoñito Maestre" sea un periodista de izquierdas. Además, tampoco ha mostrado más cariño por Ferreras, quien ya sabemos que no es santo de su devoción: "Cuando Ferri le pregunta ¿y ahora? parece hasta temblar, el cuñao".

Toledo ha criticado que "por 150 euros" acepte intervenir en el programa para hablar así de la OTAN: "Se vende baratísimo". Los seguidores de Toledo han recogido el guante del actor para seguir criticando al periodista: "Buen perrito Maestre".

Cuando Ferri le pregunta ¿y ahora? parece hasta temblar, el cuñao. — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺🇮🇨 (@guillermoTM1959) May 30, 2022

También con la destrucción de Libia hubo destacado intelectual de izqds que pidió abrir corredor con la OTAN y de Libia dijo Condolezza Rice q la reducirían a sólo piedras y así fue, la "primavera árabe" como otras "de colores" fue un gran anzuelo para tomar bajo control petróleo https://t.co/0FdPGGX6Xg — Magdalena Barahona (@mbarahona_1) May 31, 2022

jeje, eso está total y absolutamente descartado. Pero pa siempre, vamos. — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺🇮🇨 (@guillermoTM1959) May 30, 2022

Las tarifas en estos programas no suelen de pasar de 150 pavos por cada día que van. Este se vende baratísimo. — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺🇮🇨 (@guillermoTM1959) May 30, 2022

Algún que otro tertuliano se lleva más pero este juega en tercera división. — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺🇮🇨 (@guillermoTM1959) May 30, 2022

El argumento ya es de película: "el lado bueno de la historia". Claro que saben que es el ganador o el interesado, poderoso, el que define quién es el lado bueno; pero su nivel de comodidad en la silla distorsiona sus buenas intenciones. https://t.co/i6x8rWsnfm — Giovanni Patrocinio (@GuidaPiqueras) May 30, 2022

@AntonioMaestre la OTAN, organización criminal, terrorista y mercenaria, NUNCA ha estado en el lado correcto de la historia. La OTAN es el brazo armado de la Oligarquía yankee.

Prefiero a periodistas como @MichelCollon e @InvestigAction https://t.co/19gFNhliJN https://t.co/pRhbObW2ny — Intxorta (@IntxortaGorria) May 31, 2022

Si lo que nos queda en las tertulias de las teles considerado como presuntamente de izquierdas son gente como Antonio Maestre hablando de la OTAN, ¡apaguemos y vayámonos! https://t.co/ckWntGs9xK — Juan Tortosa (@juanjtortosa) May 30, 2022

La OTAN @AntonioMaestre nunca ha estado en el lado correcto de la historia, ni lo estará. Si no llevas bien lo de las tertulias, no vayas. Que para decir tonterías o no decir nada ya hay un montón de gente sin escrúpulos. https://t.co/sYgtrt6vUS — Daniel Galán🔻 (@DanielGaln4) May 31, 2022

Buen perrito Maestre 😏...La OTAN siempre ha estado en el lado oscuro e incorrecto de la historia, nació como agresor a la URSS, esa es la realidad aunque intenten colar la contraria...Con la caidad de la URSS deberia haber desaparecido ¿no?... https://t.co/dTkOvCWLOe — Adrian (@air1967) May 31, 2022

Sigue los temas que te interesan