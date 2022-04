La aplaudida respuesta del chef Dabiz Muñoz a una tuitera que le criticó por su "pinta guarra"

Ni la subida de precios en su restaurante ni los vídeos ñoños que sube con la Pedroche. La reputación del chef Dabiz Muñoz se acabará yendo al traste por su confesión sincebollista a juzgar por la cantidad de críticas que sigue recibiendo semanas después de sus palabras. Que el cocinero no solo haya dicho que él toma la tortilla sin cebolla, sino que haya defendido que el huevo no acepta la combinación con ningún otro ingrediente de sabor dulce ha desatado un sinfín de zascas.

El mejor chef del mundo habló de ello en Madrid Fusión a finales del pasado mes de marzo, cuando participó en un foro contestando a todo tipo de preguntas del público. Entre las cuestiones más clásicas sobre sus comidas favoritas o sus restaurantes, Muñoz tuvo que mojarse y confesar que era profundamente sincebollista: "La gente me dice que soy bobo y no digo que no pueda ser, pero el problema es que la cebolla pochada aporta un excesivo dulzor".

"Organolépticamente, el dulzor no casa con el huevo. El huevo y la patata no necesitan más que un poco de sal", añadió Dabiz Muñoz sin saber la que se le vendría encima. Además de los zascas inmediatos que han ido inundando las redes sociales, ahora han derivado en auténticas faltas de respeto totalmente censurables. Una de ellas se ha hecho viral en los últimos días por rebatir el argumento del chef intentando minimizar sus conocimientos por "esa pinta guarra que lleva":

Porque él lo diga! Con esa pinta guarra que lleva! 😠 pic.twitter.com/tfHH9NnrCU — MaSolaQueLaLuna (@MaSolaQueLaLun1) April 7, 2022

La tuitera que escribía, añadía después que "el huevo no va con las patatas, pero las lentejas estofadas al curry con carabineros, hierbabuena y limón casan divinamente o los espaguetis caldosos con almejas, coco y café", en referencia a algunos de los platos del recetario de Muñoz. No obstante, suponemos que no preveía que su crítica iba a llegar a oídos del cocinero, pero ocurrió y a este no le hizo falta emplear palabras para contestarle:

Repetir su misma frase y añadir un emoji ha sido suficiente para garantizarse el aplauso de muchos que, aun siendo concebollista, reconocen que la crítica ha ido demasiado lejos:

Madre del amor hermoso, lo que hay que leer. Y sí, la tortilla es sin cebolla. — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) April 8, 2022

Hombre. Lo de punta guarra es una falta de respeto que no se debe consentir. Y por otro lado, la tortilla de patatas del Bar Juan José en Huelva con su cebollita en la medida justa es una locura. Pasate y te invito. Tenemos pendiente una charla hace años — Manuel Gonzalez (@manuelzizu) April 9, 2022

En el tema de la tortilla no me meto, porque para gustos... ( A mí me gusta de las 2 formas )

Pero en el tema de las pintas... Que pasa? Que cada uno no puede vestir, peinar y ser como le de la gana o que ??

Fiate tu de los de traje y corbata 😉😉

Un saludo @Dabizdiverxo — Marcos Gomez (@Marcos_Fdez54) April 9, 2022

Lo de las pintas no tiene un que, pero lo de la tortilla de patatas sin cebolla es de juzgado de guardia. — Mr Robot (@haisenbergbreak) April 8, 2022

A las personas se les juzga por sus actos, no por su apariencia! A ver si aprendemos! — Jose Luis (@JLNOAL) April 10, 2022

Yo creo, Dabiz, que eso es (aunque involuntario) un PIROPAZO. — Bruno Tannino (@BrunoTannino) April 8, 2022

Mira tú que ponerse al tú por tú con le mejor chef del mundo por su corte de cabello, Dios Santo. — Erick Ramírez (@erick_rmz16) April 8, 2022

Sobra lo de la pinta …. — Buloria (@Buloria1) April 8, 2022

A muerte con el sincebollismo y con tus "pintas". — Rafa García Márquez (@Rafael_Garcia) April 8, 2022

Pinta guarra no tiene ni lleva, un genio de la cocina es, da una explicación fundada sobre su elección al margen de que guste de una forma u otra, amable y educado, y es paisano. — Roberto (@burbujero1) April 11, 2022

No me estraña q este mas sola q la luna🤦🏻‍♂️ — maufo (@maufo2) April 9, 2022

Nunca nadie imaginó que las batallas entre concebollistas y sincebollistas iban a llegar tan lejos.

