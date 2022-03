El bochornoso tuit de Pablo Iglesias y su rifirrafe con Antonio Maestre hasta darle la razón

Tanto Pablo Iglesias como la cuenta de Podemos en Twitter han tenido que eliminar sendos mensajes en la red social en los que alababan a los ultras del equipo de fútbol Estrella Roja de Belgrado por las pancartas pacíficas que han llevado al estadio obviando que se trata de un grupo organizado en torno a la ideología nazi. Fue este jueves cuando los aficionados llevaron al campo sus reivindicaicones coincidiendo con el partido que midió a su club con el Rangers de Glasgow en Europa League.

Los Delije, que así se llaman los ultras serbios, escribieron en varias pancartas el nombre y la fecha de algunas de las principales guerras del último siglo: Corea (1950), Guatemala (1954), Indonesia (1958), Cuba (1961), Vietnam (1961), Congo (1964), Laos (1964), Brasil (1964), República Dominicana (1965), Grecia (1967), Argentina (1976), Nicaragua (1981), Grenada (1984), Filipinas (1989), Panamá (1989), Irak (1991,2003), República Srpska (1995), Sudán (1998), Yugoslavia (1999), Afganistán (2001), Yemen (2002), Somalia (2006), Libia (2011) y Siria (2011).

Bajo las fechas, se podía leer "all we are saying is give peace a chance" ("todo lo que decimos es démosle una oportunidad a la paz"), un verso extraído de la canción Give peace a chance que compusieron e interpretaron John Lennon y Yoko Ono, cuya melodía también han entonado en el estadio. La performance de los ultras no tardó en trascender y llegar a las redes sociales también en nuestro país. Esta fue una de las primeras cuentas que se hizo eco:

Gloria eterna al Estrella roja de Belgrado y sus aficionados pic.twitter.com/GJTCGGuwCV — Espíritu de Stalingrado ☭ (@miguelgiant28) March 17, 2022

Y este viernes la fotografía se había difundido por Twitter como la pólvora, la mayor parte de las veces desde cuentas bienintencionadas que aplaudían en mensaje pacifista. Uno de ellos fue el exvicepresidente Pablo Iglesias, que publicó la imagen de los ultras y añadió "lean las pancartas, vaya lección de la hinchada del Estrella Roja":

El tuit que borró Pablo Iglesias.

Un poco más tarde fue la cuenta de Podemos la que publicó también la fotografía diciendo que "la guerra nunca es el camino, gran lección de la afición del Estrella Roja de Belgrado":

El tuit que ha eliminado Podemos.

Ninguno de estos dos tuits existe y por eso les tenemos que ofrecer capturas de pantallas. ¿El motivo? Sus autores se dieron cuenta de que habían metido la pata hasta el fondo. Uno de los primeros en advertirlo fue el periodista Antonio Maestre, que se echaba las manos a la cabeza con el tema y explicaba que los ultras de Belgrado "son una curva de extrema derecha" y fueron "criminales de guerra en Bosnia":

Delije. Los ultras del Estrella Roja son una curva de extrema derecha, fueron milicianos del Tigre de Arkan. Criminales de guerra en Bosnia.



En la pancarta no incluyen Sarajevo ni Srebrenica porque participaron en esas matanzas. https://t.co/vJnrbtA9Zo — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 18, 2022

La lección del líder de Delije. Este es Ivan Bogdanov, uno de los líderes históricos de los ultras de Estrella Roja. pic.twitter.com/Qfv3J5v3YV — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 18, 2022

Nadie al volante. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 18, 2022

Pero Maestre no ha sido el único que ha alucinado con la pifia de Iglesias y Podemos:

Con la polémica del Estrella Roja repito algo que ya he dicho mucho a lo largo de estos días: ¿Podéis elegir referentes que no sean nazis? Digo yo que alguno habrá. — Siberet (@SiberetSiberet) March 18, 2022

¿La cuenta de Podemos ha puesto como ejemplo de paz al Estrella Roja de Belgrado?



La cuenta de Podemos ha puesto como ejemplo de paz al Estrella Roja de Belgrado.



NADIE AL VOLANTE. — George Kaplan (@GeorgeKplan) March 18, 2022

Cuando no se sabe dónde estamos, más allá de la pureza, se puede llegar a alabar en un tuit a los hinchas del Estrella Roja de Belgrado, cuyos ultras estuviero en milicias que cometieron crímenes de guerra en Bosnia. El desvarío es desconcertante, como lo es su ejército de trols — Ramón Lobo 🇺🇦🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) March 18, 2022

De hecho, Pablo Iglesias ha terminado por pedir perdón explicando que "me pareció un mensaje de paz justo y jamás imaginé que reivindicar a Lennon y a los desaparecidos argentinos fuera propio de una afición ultra" y prometiendo "estudiar más":

Me pasó lo mismo. Me pareció un mensaje de paz justo y jamás imaginé que reivindicar a Lennon y a los desaparecidos argentinos fuera propio de una afición ultra. Pero si los que saben de fútbol y de hinchadas dicen otra cosa: rectificación, disculpas y a estudiar más. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 18, 2022

Mis disculpas y gracias por la lección de historia. Debí recordar que cuando estaba en Italia estudiando ocurrió esto: Una hermosa respuesta a los ultras italianos amigos del criminal Arkanhttps://t.co/BoCWrDMSAW https://t.co/HE6GaXQfvL pic.twitter.com/UPo6cKHwnt — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 18, 2022

Eso sí, otro de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, todavía mantiene en su Twitter la misma imagen preguntándose "¿de verdad no hace dudar al PSOE y sus votantes que estos EEUU y esta OTAN sean los que nos marquen la política militar en Europa? ¿De verdad no somos capaces de solventar esta maldita guerra de manera diferente a como lo hacen los que venden las armas? El Estrella Roja. Paz". A ver cuánto tarda en rectificar.

