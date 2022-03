La rifirrafe entre Pablo Iglesias y Antonio Maestre: "Va contra los que no le bailan el agua"

Espadas en alto entre Pablo Iglesias y el periodista Antonio Maestre, que han protagonizado un sonado rifirrafe este viernes en Twitter a cuenta del último artículo del exlíder de Podemos en Ctxt, publicado este jueves bajo el título No pasarán: el editorial antifa de 'El País'. Se trata de un texto irónico de principio a fin en el que aborda la polémica que está dividiendo al Gobierno de coalición por el envío de armas defendido por Sánchez y avalado por Yolanda Díaz que han criticado duramente Ione Belarra e Irene Montero.

"Que no os enteráis, rojos, que lo de mandar armas no nos pone en riesgo de una guerra mundial", escribe sarcástico Iglesias, llegando a ironizar con la propia ministra de Derechos Sociales: "A ver si se entera Belarra (que no ha sido comunista en su vida pero marece más comunista que nos ministros comunistas) de que lo de Ucrania no tiene nada que ver con el control de los recursos gasísticos que se disputan Rusia y los EE.UU. A ver si se entera esta pacifista de mierda de que la diplomacia es cosa de cobardes y que a la Unión Europea y a Borrell solo les mueve el amor por la democración y el odio a los tiranos".

En la misma línea continúa Iglesias quemando párrafos hasta que llega la mención al periodista: "A ver si os enteráis de que lo único que mueve a la UE es defender el derecho de los ucranianos a defenderse. Y por eso los admite como refugiados. Pero no penséis mal. Mañana a los africanos que huyen de sus guerras también se les llamará refugiados. Se van a ocupar de ello Borrell y Margarita Robles y Ferreras hará un especial en el que no faltará Antonio Maestre".

"Solo su posición es aceptable"

Al día siguiente de su publicación, Maestre no ha resitido la tentación de agradecer a Pablo Iglesias "que me tenga siempre tan presente". Ha criticado el periodista que "no pierde ocasión de ir contra todos los que no le bailan el agua en su espectro" y ha añadido que esos van "de Yolanda Díaz a Garzón", observando que el exvicepresidente considera que "solo su posición es la aceptable en su espacio, pero ya lo advertimos".

Agradezco a @PabloIglesias que me tenga siempre tan presente.



No pierde la ocasión de ir contra todos los que no le bailan el agua en su espectro. De Yolanda Díaz, a Garzón. Solo su posición es la aceptable en su espacio.



Pero ya lo advertimos https://t.co/TlGNcBTRuP — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 4, 2022

Al otro lado del ring tuitero no tardó en asomarse Iglesias para decirle que "me llama la atención que siendo siempre tan mordaz criticando, tengas tan poca tolerancia a ser tú el objeto de la crítica":

Respeto siempre tus opiniones y te leo con atención. Eres un referente para mucha gente y muchas veces estoy de acuerdo contigo. Pero me llama la atención que siendo siempre tan mordaz criticando, tengas tan poca tolerancia a ser tú el objeto de la crítica. Un abrazo compañero — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 4, 2022

Maestre entró al trapo, preguntando que "¿dónde ves en mi mensaje que no lo tolere?" y calificando su mención como "vana con calzador". Para entonces, los tuiteros ya estaban yendo a por palomitas para contemplar este duelo en la cumbre:

¿Dónde ves en mi mensaje que no lo tolere? Si te he agradecido la mención. La crítica, eso sí, no la he visto. Solo una mención vana con calzador. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 4, 2022

"La crítica es a lo que juzgo como una legitimación de Ferreras y a su indisimulada animadversión hacia Podemos", aclaró Iglesias, añadiendo que cree que "haces el papel de izquierdista útil" al presentador de La Sexta y reconociendo que él también estuvo en esos programas en el pasado:

La crítica es a lo que juzgo como una legitimación de Ferreras y a su indisimulada animadversión hacia Podemos. Creo que haces el papel de izquierdista útil a Ferreras. Pero quizá me equivoque y sea útil que estés; yo también fui a ese tipo de programas en el pasado. Abrazo — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 4, 2022

Maestre replicó diciendo que "no hago mi trabajo para serte útil y lo hago donde me llaman y respetan", añadiendo además otro dardo de vuelta: "Algunos no tenemos el papel de exvicepresidente para ir eligiendo dónde trabajar".

Descuida. Yo no hago mi trabajo para serte útil y lo hago donde me llaman y respetan. En todos los lugares en los que trabajo lo hago de manera honesta y por eso me echan cuando no les cuadra. Algunos no tenemos el papel de exvicepresidente para ir eligiendo dónde trabajar. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 4, 2022

A vuelta de tuit le esperaba de nuevo Iglesias, en modo trascendental, espetándole que "a veces, te pasas de agresivo", pidiendo disculpas después por la crítica y mandando otro abrazo:

Lo que nos define a los que tenemos un papel público son nuestros enemigos, no nuestras opiniones sobre nosotros mismos. Tú tienes enemigos que te honran pero creo que, a veces, te pasas de agresivo y de arrogante. A veces yo también. Disculpa la crítica y no te enfades. Abrazo — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 4, 2022

Maestre, firme y sin abrazos, se defendió diciendo que "nunca me equivocaré de enemigo":

Por eso nunca me equivocaré de enemigo. Yo sí los tengo claros. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 4, 2022

Iglesias, al otro lado, zanjó con un "todos nos equivocamos, tú también" y emplazó a Maestre a aparecer en su podcast con una indirecta: "Y podrás criticar también al presentador, que no sé si esto lo permiten en todas partes".

Todos nos equivocamos a veces. Tú también. Y por cierto, a La Base estás invitado a venir cuando quieras. Nos encantará debatir contigo y que defiendas tus posiciones. Y podrás criticar también al presentador, que no sé si eso lo permiten en todas partes. Abrazo — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 4, 2022

Reiterando sus abrazos, Iglesias dijo adiós y Maestre no contestó más aunque todavía les quedaban algunas palomitas a los tuiteros que han seguido el intercambio de izquierdazos de ambos.

Sigue los temas que te interesan